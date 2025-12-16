Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Torek,
16. 12. 2025,
12.08

Ogled rimskega vodnjaka Trevi bo kmalu plačljiv

vodnjak Trevi, Rim | Domačini bodo vodnjak Trevi lahko še naprej obiskovali brezplačno. | Foto Reuters

Domačini bodo vodnjak Trevi lahko še naprej obiskovali brezplačno.

Foto: Reuters

Turisti bodo morali od 7. januarja za ogled znamenitega vodnjaka Trevi v Rimu odšteti dva evra, prebivalci italijanske prestolnice pa ga bodo lahko še naprej obiskovali brezplačno. Mestna uprava si od ukrepa obeta okoli 20 milijonov evrov letnih prihodkov.

Vodnjak Trevi je za Kolosejem druga najbolj obiskana rimska znamenitost. Samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta si je poznobaročno mojstrovino arhitekta Nicole Salvija ogledalo več kot 5,3 milijona obiskovalcev.

Ločena dostopa za turiste in domačine

Po besedah rimskega mestnega svetnika Alessandra Onorata, pristojnega za turizem, bodo prihodke od vstopnic namenili za izboljšanje turistične ponudbe in storitev v večnem mestu. Obenem naj bi z januarjem vzpostavili tudi ločena dostopa do vodnjaka – enega za turiste in drugega za domačine.

S tem se bo seznam plačljivih znamenitosti v Italiji še podaljšal. Lani so denimo oblasti v Benetkah v okviru prizadevanj za obvladovanje prekomernega turizma uvedle vstopnice za dnevne obiskovalce. Že od julija 2023 je medtem plačljiv ogled rimskega Panteona.

