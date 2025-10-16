Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
16. 10. 2025,
18.51

Armin Papperger Ukrajina Rusija Nemčija Rheinmetall

Četrtek, 16. 10. 2025, 18.51

Velik kitajski udarec evropski industriji. Cene delnic padajo.

Ši Džinping | Odločitve kitajskega predsednika Ši Džinpinga vplivajo tudi na cene delnic evropskih orožarskih podjetij. | Foto Guliverimage

Odločitve kitajskega predsednika Ši Džinpinga vplivajo tudi na cene delnic evropskih orožarskih podjetij.

Foto: Guliverimage

Nova kitajska omejitev izvoza redkih zemeljskih kovin je povzročila padec cen delnic nemških orožarskih podjetij. Strokovnjaki iz industrije opozarjajo na velika tveganja za celotno evropsko vrednostno verigo. Na drugi strani nemški orožarski koncern Rheinmetall miri javnost in trdi, da je njihova odvisnost od kitajskih redkih kovin minimalna.

Nedavno zaostrovanje kitajskih izvoznih omejitev za redke zemlje oziroma redke kovine je opazno vplivalo na cene delnic zahodnih obrambnih podjetij. Zlasti nemška podjetja, kot so Rheinmetall, Hensoldt in Renk, so zabeležila znatne padce cen, piše nemška spletna stran Index Radar.

Padec delnic nemških orožarskih podjetij

Redke kovine so namreč bistvene tudi za izdelavo sodobnega orožja, zaradi česar se številna obrambna podjetja zanašajo na uvoz kitajskih redkih zemeljskih kovin.

Samohodna havbica Pz2000
Novice Satelitski posnetki razkrivajo: na Madžarskem se dogaja nekaj velikega

Negotovost se je odrazila v ostrih padcih na borzi: delnice Rheinmetalla so izgubile 3,37 odstotka, delnice Hensoldta so se znižale za 3,87 odstotka, delnice Renka pa celo za 7,33 odstotka.

Poznavalci napovedujejo negotovost

Niti ta teden napovedano večje naročilo, ki so ga nemške oborožene sile oddale Rheinmetallu, ni moglo ublažiti negativnega razpoloženja. Poznavalci trga izvozne omejitve vidijo kot znatno tveganje za vrednostne verige evropske obrambne industrije in pričakujejo nadaljnjo nestanovitnost v sektorju.

Peking je pred kratkim poostril omejitve izvoza redkih kovin – tujim vojaškim podjetjem ali njihovim dobaviteljem ne bo več podeljeval izvoznih dovoljenj. | Foto: Guliverimage Peking je pred kratkim poostril omejitve izvoza redkih kovin – tujim vojaškim podjetjem ali njihovim dobaviteljem ne bo več podeljeval izvoznih dovoljenj. Foto: Guliverimage

Rheinmetall, ki ima sedež v Düsseldorfu, je v zadnjih dvanajstih mesecih doživel razvoj, ki je presenetil celo izkušene opazovalce trga: cena delnice se je s 508 evrov oktobra 2024 v več dinamičnih sunkih zvišala na trenutnih 1.799 evrov – to je več kot 270-odstotno povečanje.

Visoki letošnji skok delnic Rheinmetalla

Najmočnejši impulzi so prišli spomladi in zgodaj poleti, ko se je cena delnice v kratkem času skoraj podvojila. Vendar se je od vrhunca junija zagon opazno ohladil. Medtem ko so se v zadnjih tednih znova pokazali naraščajoči trendi, tempo ni več dih jemajoč, temveč bolj spominja na izkušenega tekača na dolge proge po šprintu, še piše Index Radar.

Rheinmetall
Novice Je to podjetje, ki se ga Rusi najbolj bojijo?

Velik skok delnic evropskih orožarskih koncernov je seveda povezan z ruskim napadom na Ukrajino ter odločitvijo Evrope, da se bo zaradi ruske grožnje bolj oborožila.

Rheinmetall miri javnost

Rheinmetall, ki je zaradi kitajskih ukrepov sprejel previdnostne ukrepe, pomirja javnost s sporočilom: "Nismo zelo odvisni od redkih kovin. Kitajski delež v naših izdelkih je manjši od enega odstotka."

Odkar je Armin Papperger leta 2013 prevzel vodenje Rheinmetalla, se je cena delnic podjetja zvišala za več kot 50-krat. Bodo kitajske omejitve glede izvoza redkih kovin spodrezale krila podjetju? | Foto: Guliverimage Odkar je Armin Papperger leta 2013 prevzel vodenje Rheinmetalla, se je cena delnic podjetja zvišala za več kot 50-krat. Bodo kitajske omejitve glede izvoza redkih kovin spodrezale krila podjetju? Foto: Guliverimage

Rheinmetallovi prihodki so trenutno nekaj manj kot deset milijard evrov. Cilj je, da se ta znesek do leta 2027 več kot podvoji na 25 milijard evrov, do leta 2030 pa na raven med 40 in 50 milijardami evrov, pravi šef Rheimetalla Armin Papperger.

Uspešni Pappegerjev mandat

Med Pappergerjevim mandatom, ta se je začel leta 2013, se je cena Rheinmetallovih delnic zvišala za več kot 50-krat. Vsak, ki je ob njegovem nastopu funkcije v podjetje vložil 200 tisoč evrov, bi bil danes desetkratni milijonar.

Samo od začetka leta so delnice Rheinmetalla pridobile več kot 190 odstotkov. Za primerjavo, zvezda ameriške borze Nvidia je od začetka leta dosegla le 16-odstotno rast, piše nemški Focus.

Skyranger
Novice Rešilna bilka za Evropo? Prihaja švicarski ubijalec dronov.
Rheinmetall
Novice Nemčija: Rheinmetall odpira novo tovarno topniškega streliva
Pantherji
Novice Uradna potrditev: To je nemški orožarski industrialec, ki ga želi Putin umoriti
Armin Papperger
Novice Rusi načrtovali atentat na najmočnejšega človeka nemške vojaške industrije
Tank panther
Novice To je novi nemški supertank, ki ga bodo morda izdelovali tudi Ukrajinci
Rheinmetall, Nemčija, Oklepniki
Novice Nemčija prihaja v Ukrajino. To je vse, kar je znano.
Rheinmetall
Novice Ne avtomobili, ampak tanki: je to rešitev za pešajočo nemško avtomobilsko industrijo?
Armin Papperger Ukrajina Rusija Nemčija Rheinmetall
