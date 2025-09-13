Nemčija prihaja v Ukrajino. To je vse, kar je znano.

Ukrajinski minister za obrambo Denis Šmigal je razkril, da so po več kot letu dni načrtovanja našli domnevno "varen" del Ukrajine, kjer bo nemški orožarski koncern Rheinmetall začel graditi novo tovarno topniškega streliva za potrebe ukrajinskih oboroženih sil. Letno naj bi proizvedli kar 300 tisoč topniških izstrelkov.

Šmigal je dodelitev ukrajinskega ozemlja za gradnjo nove tovarne za proizvodnjo topniških izstrelkov, ki sta jo ukrajinska vlada in nemški Rheinmetall v sklopu novega partnerstva začela načrtovati že leta 2024, razkril po srečanju s predsednikom izvršnega odbora orožarskega koncerna Arminom Pappergerjem ta teden v Londonu.

Ukrajinski minister za obrambo Denis Šmigal (desno) in šef Rheinmetalla Armin Papperger (levo). Foto: Ministrstvo za obrambo Ukrajine

Je v Ukrajini sploh kje varno?

Kraj, kjer bo Rheinmetall gradil nov proizvodni obrat, se po navedbah Šmigala nahaja v "varnem delu Ukrajine". Kaj natanko to pomeni - Rusija je namreč že večkrat pokazala, da pred njenimi raketami ni varno tako rekoč nobeno mesto v Ukrajini - ni pojasnjeval.

Izstrelek podjetja Rheinmetall, kakršne bodo proizvajali v novi tovarni v Ukrajini. Foto: Reuters

Podvojitev načrtovane proizvodnje

Prvotni načrti za tovarno streliva so predvidevali letno proizvodnjo v obsegu okrog 150 tisoč 155-milimetrskih topniških izstrelkov, po novih načrtih pa bo ta kar podvojena. Rheinmetallov obrat bo za potrebe ukrajinskih oboroženih sil letno proizvedel okrog 300 tisoč topniških izstrelkov.

Konvoj podpornih oklepnih vozil podjetja Rheinmetall. Foto: Reuters

Šmigal in Papperger sta med srečanjem sicer govorila tudi o rešitvah za učinkovitejšo obrambo pred brezpilotnimi letali in potencialom za proizvodnjo nemških oklepnih vozil v Ukrajini.