Ne avtomobili, ampak tanki: je to rešitev za pešajočo nemško avtomobilsko industrijo?

Nemška obrambna industrija pospešeno išče načine, kako čim hitreje povečati proizvodne kapacitete. Priložnost je že našla v pešajoči avtomobilski industriji, ki odpušča zaposlene in zapira tovarne. Nemški obrambni velikan Rheinmetall je pred tedni sporočil, da bo dve svoji tovarni, ki sta do zdaj proizvajali avtodele, preusmeril v proizvodnjo obrambne industrije.

V zadnjih tednih je Evropsko unijo zajela oboroževalna mrzlica. Medtem ko v Bruslju napovedujejo stotine milijard za obrambno industrijo in delnice podjetij iz tega sektorja rastejo hitreje kot kriptovalute, se večina obrambnih podjetij sooča s sladko težavo: kako na hitro povečati proizvodne kapacitete? Je odgovor morda v nemški avtomobilski industriji, ki se sooča z velikimi izzivi in napoveduje (ter že izvaja) odpuščanja in zapiranje tovarn?

Hibridni obrati

Nemški orožarski velikan Rheinmetall je namreč najavil, da bo v dveh svojih tovarnah, ki sta do zdaj proizvajali dele za avtomobilsko industrijo, začel kmalu proizvajati strelivo in orožje, poroča Reuters.

Rheinmetallova širitev obrambne dejavnosti bo vplivala na tovarni v Berlinu in Neussu. Po načrtih, ki po poročanju Reutersa še niso dokončno potrjeni, bi obe tovarni postali del Rheinmetallove divizije za orožje in strelivo ter delovali kot t. i. hibridni obrati. To naj bi v praksi pomenilo, da se del avtomobilske proizvodnje še vedno ohrani.

Bo Rheinmetall v Sloveniji postavil proizvodnjo oborožitvenih sistemov?



Slovenski državni holding naj bi se po poročanju Televizije Slovenija (TVS) s podjetjem Valhalla Turrets in nemškim Rheinmetallom pogovarjal o ustanovitvi novega podjetja za proizvodnjo oborožitvenih sistemov v Sloveniji. Direktor Valhalle Miloš Milosavljević, upa, da se bo država odločila za sodelovanje.



Rheinmetall ni edini

"Tovarne bodo predvsem imele koristi od industrijske moči, ki jo ima skupina Rheinmetall kot velik dobavitelj vojaške opreme, pa tudi od velikega povpraševanja strank v Nemčiji in po svetu," je skupina sporočila za Reuters.

Podjetje je dodalo, da končne odločitve glede nove strukture še niso bile sprejete. Prav tako so poudarili, da na teh lokacijah ne bodo predelovali eksplozivov, temveč bodo proizvajali zaščitne in mehanske komponente za vojaško uporabo.

Napoved Rheinmetalla za spremembo namembnosti tovarn ni prva taka najava. Evropski orožarski velikan KNDS se je pred tedni s francoskim proizvajalcem vlakov Alstom dogovoril za prevzem proizvodnega obrata na vzhodu Nemčije. KNDS, katerega lastništvo je razdeljeno 50 : 50 med nemškim podjetjem Wegmann & Co GmbH in francosko državo, namerava na tej lokaciji proizvajati vojaško opremo, vključno z bojnim tankom leopard 2 in pehotnim bojnim vozilom puma.