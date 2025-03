Na vprašanje, ali ga ne moti, da je prekinil vojaško pomoč Ukrajini, ki tega morebiti ne bo preživela, je Trump odgovoril, da "Ukrajina morda v nobenem primeru ne bo preživela". "Za vojno sta potrebna dva in zdaj smo v tej godlji," je med drugim dejal Trump, ki je zavrnil obtožbe, da s svojimi potezami v bistvu pomaga Rusiji.

Trump pritiska na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, naj sprejme mir z Rusijo brez ameriških varnostnih jamstev in brez zagotovil o prihodnji ozemeljski celovitosti in suverenosti.

"Pameten je in tej državi je pod (predsednikom Joejem) Bidnom jemal denar, kot bi jemal bombone otroku. Tako enostavno je bilo. Mislim, da ni hvaležen," je o Zelenskem za televizijo Fox dejal Trump.

Zelenskega je do zdaj prisilil, da sprejme dogovor o ameriškem izkoriščanju ukrajinskih naravnih bogastev in v pogajanja o miru. Vmes je Ukrajini prekinil vojaško in obveščevalno pomoč, Rusiji pa je do zdaj le enkrat zagrozil s sankcijami, če se ne bo pripravljena pogajati.

Ne glede na to je v nedeljo zagotovil, da nihče drug do zdaj ni bil tako oster do Rusije, kot je on, in navedel nasprotovanje plinovodu Severni tok 2 med Rusijo in Nemčijo ter rakete, s katerimi je oskrbel Ukrajino v času svojega prvega mandata.

Zelenski v Savdsko Arabijo

Zelenski je v nedeljo potrdil, da bo danes obiskal Savdsko Arabijo za nadaljevanje dela v smeri miru. Tam bo tudi državni sekretar ZDA Marco Rubio, je potrdil State Department.

Trump je zvečer novinarjem izrazil prepričanje, da bodo na pogovorih v Savdski Arabiji dosegli veliko napredka, obenem pa je namignil tudi, da bo Ukrajini povrnil obveščevalno pomoč, pogovor povzema dpa.