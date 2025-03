Po ruskem napadu na mesto Sudža v zahodni ruski regiji Kursk, ki je pod ukrajinsko oblastjo, so se na družbenih omrežjih razširili posnetki in fotografije ruskih specialnih enot, ki so se v mesto poskušale pretihotapiti prek plinovoda. Neuspeli poskus Moskve so potrdile ukrajinske vojaške oblasti in pojasnile, da je ruske sile v plinovodu pravočasno odkrila izvidniška ekipa iz zraka in jih odbila z raketami, topništvom in brezpilotnimi letali.

Ruski vojaki so s skrivno misijo nameravali presenetiti Ukrajince in v mesto vstopiti prek glavnega plinovoda, ki ga je Moskva do nedavnega uporabljala za pošiljanje plina v Evropo. Nekateri naj bi v ceveh preživeli več dni, skupno pa prehodili približno 15 kilometrov, preden so jih odkrili in napadli.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD — Intel Slava (@Intel_Slava) March 9, 2025

Na fotografijah in posnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je videti vojake s plinskimi maskami in lučmi, ki se skrivajo v plinovodu.

Photos taken during the underground breakthrough in Sudzha - Russian military personnel penetrated the occupiers' positions in Sudzha through a gas pipeline. pic.twitter.com/cM1gqc5wiq — Blackrussian (@Blackrussiantv) March 8, 2025

Ukrajina je v regijo Kursk vdrla avgusta lani, kar je bil največji napad na rusko ozemlje po drugi svetovni vojni. V nekaj dneh so zavzeli tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja, vključno s strateškim obmejnim mestom Sudža, in zajeli na stotine ruskih vojnih ujetnikov. V zadnjih tednih in mesecih pa so ruske sile izvedle več napadov, zaradi česar je več deset tisoč ukrajinskih vojakov v nevarnosti obkolitve.

Z droni nad Ukrajino



Rusija je medtem po navedbah Kijeva ponoči izstrelila več kot sto dronov, katerih tarča je bila ukrajinska prestolnica in več regij v državi. Iz doneške regije so poročali tudi o ranjenih v ruskem napadu z bombo. Moskva pa je danes poročala o uspehih na terenu, zavzela naj bi dve vasi v regijah Sumi in Doneck, piše STA.



Kot so sporočile ukrajinske zračne sile, je Rusija ponoči izstrelila 119 brezpilotnih letalnikov, od katerih so jih 71 sestrelili nad več kot desetimi ukrajinskimi regijami in Kijevom. Napadi z droni so povzročili škodo v šestih regijah, so dodali, pri čemer drugih podrobnosti po poročanju francoske tiskovne agencije AFP niso navedli. Val napadov z droni je sledil silovitim ruskim napadom v petek in soboto v vzhodni in severovzhodni Ukrajini, v katerih je bilo ubitih najmanj 14 ljudi.



V soboto zvečer je ruska stran z drsno bombo zadela stanovanjske zgradbe v mestu Družkivka v regiji Doneck, kjer frontna črta zdaj poteka blizu več večjih mest. V napadu je bilo ranjenih 12 ljudi, tudi 15-letna deklica, je sporočilo ukrajinsko tožilstvo, pri tem pa objavilo slike razbitih oken in ruševin.



Rusija pa je sporočila, da je Ukrajina v zadnjem dnevu na rusko obmejno regijo Belgorod izstrelila 131 dronov, od teh so 101 sestrelili. Po besedah guvernerja belgorodske regije Vjačeslava Gladkova ni bil pri tem nihče poškodovan, poroča AFP.