Britanski kralj Karel III. je pozval k enotnosti v negotovih časih sredi diplomatskih prizadevanj Združenega kraljestva, da posreduje med ZDA in evropskimi zavezniki glede Ukrajine. Razlike med narodi bi morale biti vir moči, je dejal kralj v poslanici pred dnevom skupnosti Commonwealtha, katere odlomke so objavili v soboto.

Karel je pred dnevom Commonwealtha, ki ga bodo obeležili v ponedeljek, pozval k enotnosti in gradnji mostov v teh, kot je dejal, negotovih časih mednarodnih napetosti, poroča britanski BBC. V tradicionalni poslanici je poudaril pomen skupnosti narodov Commonwealtha v "duhu podpore in, kar je ključnega pomena, prijateljstva", je razvidno iz odlomkov, ki so jih objavili v soboto zvečer. Njegovo poslanico bodo v celoti objavili v ponedeljek.

Razlike bi morale biti vir moči in priložnosti za učenje, ne težav, je še dejal Karel, ki je na čelu združenja 56 držav, večinoma nekdanjih britanskih kolonij.

Trumpa povabil na zgodovinski drugi obisk

Po tradiciji je vloga britanskega monarha politično nevtralna. Toda v zadnjih dneh se je Karel vključil v diplomatske pogovore v prizadevanjih Londona ublažiti napetosti med ZDA, Evropo in Ukrajino.

Velika Britanija in evropske države si prizadevajo pokazati enotno stališče po nenadnem umiku podpore ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ukrajini, ki se že več kot tri leta bori proti ruski agresiji. Kralj je pred tednom dni gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na svojem zasebnem posestvu, predsednika Trumpa pa povabil na zgodovinski drugi državniški obisk.

Kralj je pred tednom dni gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na svojem zasebnem posestvu. Foto: Reuters

Britanski premier Keir Starmer je preteklo nedeljo pripravil srečanje več evropskih in drugih voditeljev o podpori Ukrajini. Pri tem je napovedal t. i. koalicijo voljnih, za sodelovanje v njej pa je po navedbah britanskih uradnikov zainteresiranih približno 20 držav. Gre večinoma za partnerje iz Evrope in skupnosti Commonwealth.

Dan Commonwealtha tradicionalno zaznamujejo z bogoslužjem v Westminstrski opatiji v Londonu, letos pa se ga bosta udeležila kralj Karel in kraljica Camilla skupaj z valižanskim princem Williamom in princeso Kate, še poroča BBC.