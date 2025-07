Ti znaki horoskopa najslabše prenašajo vročino

Oven

Čeprav so ovni ognjeno znamenje, ob visokih temperaturah postanejo neznosno popadljivi. Ne prenašajo počasnosti, ki jo poletje narekuje v vseh vidikih življenja, in če se jim ob tem pripeti še kakšna nevšečnost, kot je pokvarjena klima v avtomobilu, se pripravite na to, da boste priča nepozabni eksploziji nervoze.

Rak

Raki obožujejo svoj dom in udobje. Poletje želijo preživeti v mračni sobi ob ventilatorju in veliki zalogi hladne pijače. Ko morajo iz hiše in se podati na vroče mestne ulice, njihova razdražljivost bliskovito naraste. Prelevijo se v pasivno-agresivne komentatorje vsake podrobnosti, kar bo minilo šele ob ohladitvi.

Devica

Device hočejo red, čistočo in organizacijo, zato je poletje njihova nočna mora. Ljudje se potijo, načrti se podirajo, oblačila se jim lepijo na kožo, vse je počasno in neurejeno. Saj ne, da ne marajo sonca, a ga imajo raje za zasenčenimi okni, ko ne moti njihove pozorno uravnotežene temperature telesa in duha.

Škorpijon

Škorpijoni morajo imeti vedno vse pod nadzorom, ki pa ga začnejo izgubljati, ko postane vroče. Ne morejo nadzorovati znojenja, ne morejo nadzorovati gneče na plaži, vožnja z javnim prevozom, kjer jim nekdo diha za ovratnik, pa je zanje pravi pekel. Vse to privede do napetosti, ki jo stresejo na prvega mimoidočega.