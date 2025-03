Slovenija je bila uspešna na evropskem razpisu za superračunalnik s tovarno umetne inteligence, je dejal premier Golob, ki se je zahvalil vsem, ki so prispevali k temu dosežku, "našim raziskovalcem, inženirjem, univerzam in partnerjem, ki že leta dokazujejo, da Slovenija ni le sledilka, ampak soustvarjalka prihodnosti".

Prepričan je, da so superračunalniki ključni za reševanje najzahtevnejših izzivov našega časa, od umetne inteligence do razvoja zdravil, naprednih materialov in podnebnih simulacij. "Ta projekt ni le investicija v tehnologijo, temveč v prihodnost naših mladih ter v položaj Slovenije kot tehnološkega in znanstvenega središča Evrope. Vlada bo še naprej vlagala v raziskave in razvoj, ker verjamemo, da je prav znanje tisto, kar našo državo postavlja na zemljevid najnaprednejših evropskih držav. To je Slovenija, na katero smo ponosni," je še dodal.

Ob 13.30 bosta več o slovenskem uspehu na razpisu povedala ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer in direktor Instituta informacijskih znanosti Maribor (IZUM) Aleš Bošnjak. Izjavo bomo spremljali v živo.

Prijavo na razpis skupnega podjetja EuroHPC za pridobitev visoko zmogljivega superračunalnika s tovarno umetne inteligence je s podporo ministrstva za digitalno preobrazbo oddal Institut informacijske znanosti (Izum) s sedežem v Mariboru v imenu konzorcija organizacij, ki ga sestavljajo še Institut Jožef Stefan, Arnes, Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Tehnološki park Ljubljana in Gospodarska zbornica Slovenije.



Vrednost projekta je 150 milijonov evrov, od tega je do 75 milijonov evrov predvidenega sofinanciranja EU.

Kje se bo novi superračunalnik nahajal?

Novi superračunalnik se bo nahajal v podatkovnem centru v bližini Hidroelektrarne Mariborski otok. Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Arnes) je za ureditev podatkovnega centra februarja izbrala konzorcij družb NTR Inženiring, Advant in Energovat. Vrednost ponudbe brez davka je 14,8 milijona evrov. Podatkovni center bi lahko testno začel delovati junija 2026.

Nova superračunalniška infrastruktura bo nadgradila obstoječe zmogljivosti, ki jih prav tako v Mariboru ponuja superračunalnik Vega, in omogočila izvajanje zahtevnih raziskav ter razvoj naprednih rešitev na področjih, kot so umetna inteligenca, analiza velikih podatkov, biotehnologija in okoljske znanosti. Superračunalnik Vega so na Izumu zagnali aprila 2021, njegova življenjska doba pa je ocenjena na okoli šest let.

Slovenija se je sicer novembra lani v prvem prijavnem roku na razpisu skupnega podjetja EuroHPC pridružila tudi konzorciju z raziskovalnimi centri iz Italije, Slovenije in Avstrije. Pri projektu superračunalnika, ki je načrtovan v Bologni in je medtem skupaj s še šestimi tovrstnimi projekti že prejel pozitiven odgovor na razpisu, Slovenija sodeluje s petimi milijoni evrov soudeležbe.