Pripravo smernic je vlada naložila ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, je na ponedeljkovi seji DZ pojasnil premier Robert Golob. Poudaril je, da se je vlada ob aferi z omenjenim razpisom odzvala hitro in odločno. Kmalu po medijskem razkritju je gospodarski minister Matjaž Han agencijo Spirit pozval k razveljavitvi razpisa, kar je ta v petek tudi storila. Nov razpis bo po navedbah agencije objavljen predvidoma v treh mesecih.

Pozivi k čimprejšnji objavi novega razpisa

Iz gospodarstva zasavske in savinjsko-šaleške regije je medtem slišati pozive k čimprejšnji objavi novega razpisa ter hitri in nepristranski obravnavi vlog. Nekateri šaleški podjetniki, ki so bili na zdaj razveljavljenem razpisu uspešni, po poročanju časnika Večer razmišljajo tudi o tožbi zoper javno agencijo Spirit; predvsem zaradi veliko stroškov, ki so jih imeli s prijavo na razpis.

V zasavski družbi Dewesoft, ki je na omenjenem razpisu prejela 4,16 milijona evrov za ureditev tehnološkega parka, medtem razveljavitev razpisa in posledični zamik postopkov v zvezi z njim vidijo kot "sprejemljivo tveganje zaradi pravičnosti in transparentnosti porabe sredstev". Kot je v torkovem sporočilu za javnost zapisal soustanovitelj in predsednik družbe Jure Knez, verjamejo tudi, da je lahko razpis pripravljen veliko bolje in dejansko spodbuja razvoj regij.

Na vladi o povečanju sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost

Poleg tega bo vlada obravnavala predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki povečuje državna sredstva za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost z enega na 1,25 odstotka BDP. Novosti se nanašajo tudi na delovanje javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris).

Predlog novele zakona predvideva, da se iz državnega proračuna zagotavlja financiranje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v višini najmanj 1,25 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), pri čemer se financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti zagotavlja v višini najmanj enega odstotka BDP, inovacijske pa v višini najmanj 0,25 odstotka BDP.

Če je v posameznem letu rast BDP negativna ali rasti ni, se za državno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in državno financiranje inovacijske dejavnosti zagotavljajo sredstva najmanj v nominalni višini sredstev za te namene preteklega leta, piše v predlogu.

Ne glede na vsoto vseh sredstev novela predvideva, da se za državno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti namenijo sredstva v višini najmanj 0,8 odstotka BDP letno.