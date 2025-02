Agencija Spirit je na javnem razpisu, ki je financiran s kohezijskimi sredstvi v okviru sklada EU za pravični prehod, odobrila 24 vlog s skupnim sofinanciranjem v višini skoraj 83 milijonov evrov. V Zasavju je odobrila devet vlog s skupnim sofinanciranjem v višini 30,46 milijona evrov. V savinjsko-šaleški regiji jih je odobrila 15 s skupnim sofinanciranjem v višini 52,5 milijona evrov.

A je minister Matjaž Han dodelitev sredstev ustavil potem, ko so mediji opozorili na morebitne nepravilnosti. Za skupno 20 milijonov evrov subvencij bi prejeli podjetji, ki sta imeli leta 2023 skupaj 1,3 milijona evrov prihodkov in pet zaposlenih, obe pa je ustanovil poslovnež Tadej Von Horvath. Gre za družbi VonPharma SI in Vital QI, pri čemer naj bi Von Horvath pred objavo razpisa drugega, da bi bil upravičen do dodatnih sredstev, navidezno prodal.

Po razkritjih je s položaja direktorja Spirita odstopil Rok Capl, agencija pa je razveljavila sklepa o podelitvi subvencije podjetjema VonPharma SI in Vital QI. Han je odredil notranjo revizijo razpisa, njeni izsledki naj bi bili po ministrovih napovedih znani marca, in zadevo predal tudi računskemu sodišču. Spirit pa je minister pozval k razveljavitvi celotnega razpisa.

Kritike v javnosti so letele tudi na državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Matevža Frangeža, ki je, kot je povedal za oddajo Tarča na Televiziji Slovenija, ministru zaradi svoje vloge pri izvedbi razpisa ponudil tudi odstop, a ga Han ni sprejel.

Na podlagi Hanovega poziva k razveljavitvi se je javna agencija zdaj za ta korak odločila, sklep o tem bo danes objavljen v uradnem listu. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je medtem po pojasnilih Spirita spremenilo odločitev o podpori, ki je podlaga za izvedbo javnega razpisa.

Evropska sredstva, namenjena spodbujanju investicij in odpiranju novih delovnih mest v premogovnih regijah, bodo po zagotovilih agencije spet na voljo v okviru novega razpisa, ki bo predvidoma pripravljen v roku treh mesecev.

Vodenje Spirita je sicer sredi meseca kot vršilka dolžnosti prevzela Tamara Zajec Balažič. Kot so jo njene izjave v agenciji navedli v današnjem sporočilu za javnost, bo Spirit sprejel različne ukrepe, s katerimi "bo vzpostavili okolje, ki bo omogočalo večjo transparentnost pri porabi javnih sredstev". "S tem bomo naše poslovanje ter zaupanje v delo agencije dvignili na višjo raven in zagotovili, da bodo postopki dodeljevanja javnih sredstev potekali na transparenten, pravičen in gospodaren način," je zagotovila Zajec Balažič.

Niso pa vsi z odločitvijo Spirita zadovoljni. Kritični glasovi prihajajo predvsem iz zasavske regije. Tam bi največ sredstev po razveljavljenem razpisu npr. prejela družba Eti Elektroelement za širitev proizvodnje v novih prostorih, in sicer 9,4 milijona evrov. Družbi Skitti je Spirit za gradnjo novih prostorov v Kisovcu odobril sofinanciranje v višini 5,2 milijona evrov, družbi Dewesoft pa za ureditev tehnološkega parka Mesto akrobatov skoraj 4,2 milijona evrov.

Iz izlaškega Etija so tako sporočili, da izražajo globoko razočaranje nad odločitvijo za preklic razpisa. Skupina Eti, ki v Sloveniji zaposluje 1088 ljudi in je lani ustvarila 193 milijonov evrov prihodkov, je na razpis prijavila šest projektov v skupni vrednosti skoraj 28,5 milijona evrov upravičenih stroškov, v kar so, kot so navedli, vložili ogromno dela.

Za izbrani projekt so prejeli 99 od 100 možnih točk, so se pohvalili in dodali, da so se zavezali k dvigu dodane vrednosti in odpiranju novih, tudi visokokvalificiranih delovnih mest v podjetju, kar bi v prihodnjih letih prinašalo koristi gospodarstvu in ljudem ter pospešilo razvoj celotne regije.

Že sama zamuda pri objavi zdaj razveljavljenega razpisa je po pojasnilih družbe predstavljala velik izziv za podjetja, ki se vsakodnevno soočajo s konkurenco na trgu. Zaradi razpisa pa zdaj v Etiju napovedujejo prevetritev poslovnih načrtov, omejitev obseg naložb in podaljšanje časovnice vlaganj. Tako bodo po njihovi oceni ravnala tudi druga podjetja, ki so za zdaj ostala brez sofinanciranja, kar bo negativno vplivalo na rast regije.

NSi na seji komisije DZ pričakuje pojasnila

V NSi na ponedeljkovi nujni seji komisije DZ za nadzor javnih financ od odgovornih pričakujejo pojasnila o spornem Spiritovem razpisu, je danes povedal poslanec stranke in predsednik komisije Jernej Vrtovec. Prepričan je, da je nujna tudi splošna razprava o sistemu subvencioniranja podjetij, saj je prežet s sumi korupcije in klientelizma.

Pristojni z vlado na čelu bi se morali vprašati, kako se je lahko na razpisu javne agencije Spirit Slovenija za prestrukturiranje savinjsko-šaleške in zasavske premogovne regije zgodilo tako velikih nepravilnosti, je na novinarski konferenci v DZ dejal Vrtovec.

Vrtovec se sprašuje, kako Spirit ni prepoznal tako očitne medsebojne povezanosti podjetij. "Če ne bi bilo medijskega nadzora, bi davkoplačevalci ta denar izgubili," je opozoril.

Kot posebej vprašljivo je izpostavil dodelitev javnih sredstev podjetju, katerega lastnik je pri vodenju svojega prejšnjega podjetja ustvaril 356 tisoč evrov davčnega dolga. "Sprašujemo se, na kakšen način je Spirit pregledoval to dokumentacijo. Zagotovo netransparentno in neodgovorno do davkoplačevalcev," je dejal.

Kot je poudaril, na seji komisije ne želijo razpravljati le o tem razpisu, temveč o dodeljevanju subvencij v Sloveniji na splošno. "Primer Spiritovega razpisa kaže na to, da imamo v Sloveniji velike težave s sistemom podeljevanja subvencij, mogoče celo prepletene s korupcijo in klientelizmom. Zato se res zastavlja vprašanje, ali je obstoječi sistem podeljevanja subvencij pravičen ali pa je namenjen zgolj posvečenim strankarskim kadrom te vladne koalicije," je dejal.