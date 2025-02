Na čelo Spirita prihaja Tamara Zajec Balažič

Vlada je danes najprej izdala odločbo o razrešitvi Roka Capla, nato pa na predlog sveta javne agencije s sredine seje za v. d. direktorice agencije Spirit Slovenija imenovala Tamaro Zajec Balažič. Položaj bo zasedala do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev.

Kot so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, ima Zajec Balažič več kot 20 let delovnih izkušenj, od tega več kot 10 let izkušenj z vodenjem velikih timov, vodenja projektov, mednarodnega sodelovanja in strateškega svetovanja.

"Delovala je v svetovalnih družbah EY-Parthenon in Kearney ter domačih in tujih finančnih institucijah, predvsem na področjih upravljanja kadrov, organizacijskih in digitalnih transformacij, optimizacije procesov in oblikovanja strategij. Po izobrazbi je magistrica socialnih in ekonomskih znanosti," so navedli.

Zajec Balažič se je javni agenciji pridružila septembra lani kot namestnica direktorja, odgovorna za strategijo, digitalizacijo in internacionalizacijo, pri postopkih izvajanja javnih razpisov pa doslej ni sodelovala.

Minister Han predlagal razveljavitev razpisa

Potem ko so v medije pricurljale domnevne nepravilnosti pri javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji, je Capl sredi januarja gospodarskemu ministru Matjažu Hanu podal predlog za svoj odstop. Tega je Han tudi sprejel.

V uradu za komuniciranje so še dodali, da je Han "zaradi spoznanj in okoliščin" pri izvedbi javnega razpisa Spiritu v sredo predlagal razveljavitev omenjenega razpisa.