Razpis Spirita za premogovne regije naj bi preiskovalo Evropsko javno tožilstvo

EPPO informacij portala ni ne potrdilo ne zanikalo, saj da ne komentira preiskav, ki so v teku. Informacijo o preiskavi je za portal potrdilo več med sabo nepovezanih virov.

Po neuradnih informacijah so javno agencijo Spirit, ki je uradno vodila razpis, ta teden že obiskali kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Zanimala naj bi jih razpisna in druga dokumentacija, iz katere naj bi bilo razvidno, kdo so osebe, ki so vodile razpis in izbirale prejemnike subvencij.

Na policiji so portalu povedali, da NPU vodi predkazenski postopek v zvezi s sumom kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti.

Han ustavil dodelitev sredstev

Agencija Spirit je na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod odobrila 15 projektov s skupnim sofinanciranjem v višini 52,5 milijona evrov.

A je gospodarski minister Matjaž Han dodelitev sredstev ustavil, potem ko so mediji opozorili na morebitne nepravilnosti. Skupno bi 20 milijonov evrov subvencij prejeli podjetji, ki sta imeli leta 2023 skupaj 1,3 milijona evrov prihodkov in pet zaposlenih, obe pa je ustanovil poslovnež Tadej Von Horvath. Gre za družbi VonPharma SI in Vital QI, pri čemer naj bi Von Horvath pred objavo razpisa lastništvo drugega, da bi bil upravičen do dodatnih sredstev, navidezno prodal.

Po razkritjih je s položaja direktorja Spirita odstopil Rok Capl, agencija pa je razveljavila sklepa o podelitvi subvencije podjetjema VonPharma SI in Vital QI. Han je odredil notranjo revizijo razpisa in zadevo predal tudi računskemu sodišču.