Direktor Spirita Capl zaradi domnevnih nepravilnosti pri razpisu ponudil odstop

Potem ko so v medijih poročali o domnevnih nepravilnostih pri javnem razpisu za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji, bo direktor javne agencije Spirit Slovenija Rok Capl danes gospodarskemu ministru Matjažu Hanu podal predlog za svoj odstop, so sporočili iz Spirita.