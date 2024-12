Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je danes sporočila, da je zaključila postopek v povezavi z domnevnimi nepravilnostmi med zunanjim ministrstvom ter Centrom za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR). Očitanih nepravilnosti, ki med drugim vključujejo prirejanje razpisnih pogojev za direktorja centra, KPK ni mogel potrditi.

KPK je maja na podlagi medijskega poročanja na lastno pobudo uvedel postopek glede določenih domnevnih nepravilnosti med zunanjim ministrstvom in CMSR.

Te vključujejo prirejanje razpisnih pogojev, da bi delovno mesto na CMSR lahko zasedel Dejan Prešiček, ki naj bi bil tudi zasebno povezan z zunanjo ministrico Tanjo Fajon in je član iste stranke, Socialni demokrati. Poleg tega naj bi CMSR pod vodstvom Prešička od ministrstva prejel drastično več sredstev, kot jih je pred njegovim vodstvom.

Komisija je v predhodnem preizkusu vpogledala v javno dostopne podatke ter pridobila informacije in dokumentacijo od državnega zbora, nekdanjih in sedanjih zaposlenih na CMSR ter zunanjem ministrstvu. V tem času sta odbor DZ za zunanjo politiko in računsko sodišče KPK pozvala, naj preveri poslovanje ministrstva s CMSR v času aktualne vlade.

Ker komisija po lastnih navedbah ni pristojna za presojo pravilnosti poslovanja, pač pa je pristojno računsko sodišče, ki je bilo o primeru že obveščeno, mu komisija prijave v tem delu ni ponovno odstopala.

KPK sumov kršitev iz lastnih pristojnosti v zadevi ni mogel potrditi. Pri preverjanju sprememb pogojev za imenovanje direktorja CMSR nihče od zaprošenih za pojasnila ni potrdil kakršnegakoli vpliva ali pritiska na spremembo v prid Prešiščku, je sporočil KPK.