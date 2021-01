Tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper nekdanjega ministra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državno tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo glede domnevnih kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja in šikaniranja na delovnem mestu, ki sta bremenili nekdanjega ministra za kulturo Dejana Prešička iz vrst SD v času vlade Marjana Šarca, so danes sporočili iz SD. Odločitev tožilstva je Prešiček v sredo sporočil na družbenih omrežjih.

Kot je zapisal Prešiček, je odločitev potrdila njegovo prepričanje, da v času vodenja ministrstva ni storil ničesar kaznivega, piše STA.

"Dela sem se lotil s prepričanjem, da moramo izboljšati položaj umetnikov in ustvarjalcev. Mogoče naivno, mogoče sem bil prepričan, da je pomemben rezultat, a ves čas sem se zavedal, da imam veliko odgovornost do slovenske kulture," je zapisal.

"Preiskovalci so opravili pogovore z vrsto ljudmi"

Kot je dodal, je bila policijska preiskava temeljita: "Preiskovalci so opravili pogovore z vrsto ljudmi, posebej s številnimi zaposlenimi na ministrstvu. Skušali so ugotoviti, ali sem res metal ključe, šikaniral zaposlene, prevažal instrumente in bil celo odgovoren za tragičen samomor."

Prešiček je sicer kot minister po dobrih štirih mesecih dela odstopil januarja 2019. Svoj odstop je ponudil po tem, ko je bil tarča obtožb o šikaniranju na delovnem mestu, nanj pa so leteli tudi očitki o zlorabi položaja, ker je službeni avto uporabljal v zasebne namene za prevažanje glasbenih inštrumentov z ministrstva na glasbeni konservatorij. Slednje je priznal, medtem ko je šikaniranje podrejenih zanikal, še piše STA.