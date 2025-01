Policija že od leta 2023 preiskuje primere sumljivih smrti in resnih poškodb pacientov v bolnišnici Sussex na jugu Anglije, ki deluje v okviru nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS). Britanski BBC zdaj razkriva, da bi se število obravnavanih primerov, ki naj bi bili posledica zdravniške malomarnosti in bi jih bilo mogoče preprečiti, lahko podvojilo.

Sussekška policija je leta 2023 začela obsežno preiskavo 105 primerov sumljivih smrti in resnih poškodb pacientov v okrožni bolnišnici Royal Sussex v mestu Brighton, ki so se zgodili med letoma 2015 in 2021. Obravnavani primeri naj bi bili povezani z domnevnimi strokovnimi nepravilnostmi pri zdravljenju pacientov na oddelkih nevrokirurgije in splošne kirurgije. Policija zatrjuje, da je preiskava v polnem teku, vendar zaradi interesa preiskave podrobnosti o številu obravnavanih primerov ne razkriva.

Informacije o zdravniški malomarnosti sta po poročanju britanskega časnika Guardian razkrila dva nekdanja kirurga, ki sta zaradi malomarnosti pri svojem delu izgubila službo.

Posamezne primere preiskujejo neodvisni specialisti

Tiskovna predstavnica sussekške policije je po navedbah britanskega časnika Independent pojasnila, da so posamezne primere začeli obravnavati kirurgi specialisti svetovalci. Ti so neodvisni od Univerzitetne bolnišnice Sussex NHS Foundation Trust (UHSussex), pod okrilje katere sodi bolnišnica v Brightonu.

"Izvedenci zdravniške stroke bodo poročali o svojih ugotovitvah. Njihova ocena bo upoštevana skupaj z našimi informacijami, ki smo jih pridobili v policijski preiskavi. Nato se bomo odločili, v katerih primerih bomo preiskavo končali ali nadaljevali," je dejala tiskovna predstavnica policije.

"V primerih, kjer ne bodo izpolnjeni pogoji za kazenski pregon, bo preiskava zaključena, o čemer bomo neposredno obvestili bolnike in njihove družine," je še dodala.

Zaradi kompleksnosti primerov bo preiskava verjetno trajala dlje časa.

Tiskovna predstavnica UHSussexa je dejala, da bolnišnica v celoti sodeluje s policijo in bo še naprej delala vse, kar je v njeni moči, da bi primere preiskali.