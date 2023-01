Ocena: britansko javno zdravstvo pokoplje več kot 500 ljudi na teden

Težave v Združenem kraljestvu segajo v čas pred pandemijo, močno na udaru neprijetnih vprašanj je premierka škotske vlade Nicola Sturgeon, ki je na oblasti že od leta 2007. Po ocenah Royal College of Emergency Medicine je na Škotskem vsaj 40 žrtev slabega stanja v zdravstvenem sistemu na teden.

Je krivda lahko le v pomanjkanju denarja?

Premierka se pred očitki brani z vlaganji v dodatna mesta v negovalnih domovih in dodatnimi 20 tisoč zaposlitvami zdravstvenih delavcev v zadnjih 15 letih. Brani se tudi, da je zmanjševanje nujnega števila postelj na intenzivni negi povezano z medicinskim napredkom. Kljub temu škotske zdravstvene oblasti opozarjajo na pomanjkanje več kot 6.300 zaposlenih v zdravstveni negi in babištvu.

V svojo obrambo škotska premierka trdi, da je stanje posledica omejevanja proračuna s strani parlamenta. Vendar je bila javna poraba na prebivalca Škotske v letih 2021 in 2022 za 1.963 funtov na osebo višja od povprečja Združenega kraljestva, glede na statistiko, ki jo je potrdila njena lastna vlada.

Pritiski na britanske zdravstvene oblasti

Zaradi razmer in tudi ravnanja vlade v času krize je še bolj na udaru škotski minister za zdravje Humza Yousaf, ki upa, da bodo pritiski popustili, če mu bo uspel dogovor z zdravstvenimi sindikati, ki načrtujejo stavko, da bi dosegli dvig plač. Dogovor bo težko doseči, saj je razpoložljivega denarja malo, v težavah pa ni le NHS.

Britanske zdravstvene oblasti so pričele razmišljati o "dvotirnem" sistemu, ki bi bogatejšim naložil plačevanje zdravstvenih storitev in na splošno oklestil nekatere pravice. Dogajanje so komentirale opozicijske stranke, češ da takšen sistem že obstaja, ker so mnogi primorani plačevati oskrbo v zasebnem sektorju, ne glede na to, ali si to lahko privoščijo ali ne.