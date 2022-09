Vlada v svetu celjske bolnišnice zamenjala predstavnika ustanovitelja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je člana sveta bolnišnice zamenjala na predlog ministrstva za zdravje Danijela Bešiča Loredana. V skladu s protokolom o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov namreč lahko vlada predstavnika ustanovitelja razreši na predlog ministra.

Do septembra 2025 imenovali Tomaža Subotiča

Tako je ministrski zbor danes razrešil Mitjo Pirmana, za preostanek mandata, do septembra 2025, pa v svet zavoda imenoval Tomaža Subotiča.

V celjski bolnišnici je sicer nedavno prišlo do zamenjave identitet dveh pacientov, zaradi česar so direktor bolnišnice Aleksander Svetelšek, strokovni direktor Franc Vindišar in pomočnica direktorja za zdravstveno nego Darja Plank ponudili odstope.

O tem je na torkovi seji odločal svet zavoda, ki pa ponujenih odstopov Svetelška in Vindišarja ni sprejel.

Minister zahteval odstop celotnega vodstva, svet zavoda ga ni upošteval

Dan po razkritju zamenjave identitete dveh bolnikov v celjski bolnišnici pa je zdravstveni minister pred kamerami s težavo zadrževal solze. Takoj ob vstopu v celjsko bolnišnico, še preden je notranji nadzor razkril, zakaj je do zamenjave identitet sploh prišlo, je minister zahteval odstop celotnega vodstva. Kljub temu, da je od devetih članov v svetu zavoda kar pet predstavnikov imenovala vlada Roberta Goloba, odpovedi niso sprejeli.

Je pa na možnost odstopa namignil tudi Bešič Loredan, ki je pred dnevi dejal: "Če bo predsednik vlade ocenil, da moram zaradi tega odstopiti, bom tudi odstopil." Le nekaj ur zatem pa je predsednik vlade odločno dejal, da minister dela odlično in njegovega odstopa ne bo sprejel. A ta ga ni niti podal.