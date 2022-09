Ugotovitve preiskave v celjski bolnišnici: Znano je, kdaj so zamenjali identiteto pacientov #vŽivo

Spremljamo novinarsko konferenco Splošne bolnišnice Celje, na kateri bodo predstavili ugotovitve izrednega internega strokovnega nadzora zamenjave identitete dveh pacientov, ki sta bila hkrati pripeljana v Urgentni center Celje iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem mostu. Svet zavoda celjske bolnišnice bo nato na izredni seji odločal o odstopih direktorja bolnišnice Aleksandra Svetelška, strokovnega direktorja Franca Vindišarja in pomočnice direktorja za zdravstveno nego Darje Plank.

V bolnišnici Celje smo izvedli izredni interni nadzor. Dogodek je močno zaznamoval vse v splošni bolnišnici Celje. Sam osebno nisem sodeloval pri zdravljenju, so mi pa vsi zaposleni dejali da so močno pretreseni. Tudi zdravstveni delavci smo samo ljudje. Obe družini si zaslužita odgovor na marsikatero vprašanje, je uvodoma dejal strokovni direktor Franc Vindišar.

Profesor Radko Komadina, ki je nadzoroval interni nadzor je povedal, da je komisija dobila nalogo izvesti ustrezni strokovni nadzor. Komisija se je sestala 16. 9. in pregledala dokumentacijo obeh pacientov. Dne 18.9. je kolega Matej Gajšek pregledal kamere. Komisija je pregledala dokumentacijo in opravila intervjuje s sestro, ki je prevzela oba bolnika, z infektologi, patologi.

"Usodna zamenjava se je zgodila ob sočasnem dovozu obeh hudo bolnih starostnikov v istem reševalnem vozilu ob vpisu na obravnavo v Urgentni center Celje ob predaji bolnikom med reševalcema in reševalnega vozila v triažo urgentnega centra Celje, je pojasnil.

Prejšnji teden smo poročali, da so v celjski bolnišnici zamenjali identiteto dveh pacientov istega spola in iste starosti, ki sta na zdravljenje v bolnišnico iz doma starejših prišla skupaj, z istim reševalnim vozilom. Pacienta, ki je umrl, so že pokopali, na njegov pogreb pa so prišli svojci drugega pacienta.

Vodstvo celjske bolnišnice je že podalo odstopne izjave, možnost za odstop pa je napovedal tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, a je premier Robert Golob dejal, da Bešič Loredan dela odlično: "Njegovega odstopa, če bi ga dobil na mizo, ne bi sprejel. V tem primeru je jasno, kdo so odgovorne osebe in njihove odstopne izjave, torej vodstva bolnišnice Celje, bodo sprejete. Menim, da je to dovolj."