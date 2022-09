Ne gre za osamljen primer: razkrivamo zgodbo zamenjave identitete bolnikov

"Dedka so pripeljali brez najave, s podatki druge osebe in napačnimi navodili za jemanje zdravil. Če ne bi opazil, da gre za drugo osebo in bi šli po napačna zdravila in ga tudi napačno zdravili, bi se lahko godilo tudi najhujše," je pojasnil sogovornik, čigar družina se je aprila lani srečala s podobnim položajem, ko so v celjski bolnišnici zamenjali identiteto bolnikov.

"Dedka so pripeljali brez najave, s podatki druge osebe in napačnimi navodili za jemanje zdravil. Če ne bi opazil, da gre za drugo osebo in bi šli po napačna zdravila in ga tudi napačno zdravili, bi se lahko godilo tudi najhujše," je pojasnil sogovornik, čigar družina se je aprila lani srečala s podobnim položajem, ko so v celjski bolnišnici zamenjali identiteto bolnikov. Foto: STA

Potem ko je slovensko javnost pretresla zgodba, da so v celjski bolnišnici zamenjali identiteto dveh bolnikov in živega razglasili za mrtvega, se je na nas obrnil bralec s podobno izkušnjo.

Sogovornik, ki svojega imena v javnosti ne želi razkriti, je pojasnil, da se je aprila lani, v obdobju najhujše epidemije covid-19, njegovi družini zgodilo podobno.

"V celjsko bolnišnico so poslali dedka moje partnerice, ki ga je zadela možganska kap, tako da je bil nepokreten, ni mogel govoriti. Po treh tednih so ga z reševalnim vozilom iz bolnišnice povsem nepokretnega pripeljali domov, svojcem niso sporočili, da ga bodo sploh pripeljali, kar naenkrat se je pojavil doma," je izkušnjo s celjsko bolnišnico opisal sogovornik.

Svojcem so izročili podatke o osebi, ki so jo prepeljali, kdo je zanjo odgovoren in kakšna zdravila mora jemati. Sogovornik je hitro ugotovil, da to ni izvid oziroma odpustnica dedka njegove partnerice in da so njegovo identiteto zamenjali z nekom drugim. "Na listu so bili drugi podatki, druga zdravila, kontaktna oseba drugega bolnika, zato smo se med sabo lahko dogovorili in si izmenjali odpustnice z navodili za jemanje zdravil," je pojasnil sogovornik.

Gospod, ki so ga zamenjali z dedkom njegove partnerice, je bil v tistem času prav tako na covidnem oddelku, oba sta okrevala po možganski kapi. V primerjavi z dedkom njegove partnerice pa je bil ta gospod veliko bolj pokreten in je lahko govoril. Na poti domov sta si delila reševalno vozilo in pri tem je očitno prišlo do zamenjave identitete pacienta. "V našem primeru sta obe osebi preživeli, danes pa ena žal ni," je dodal sogovornik.

V bolnišnici se za opozorila niso zmenili

Sogovornik je poklical tudi v bolnišnico Celje in jih poskušal opozoriti na nepravilnosti, a so mu odgovorili le: "Ja, to se lahko zgodi." Spomni se, da je stopil v stik tudi z vodjo covidnega oddelka v celjski bolnišnici, a o zamenjavi bolnikov ni vedela ničesar. Ko jo je pred pol leta znova poklical, da bi se pogovorila in razjasnila, kaj se je takrat zgodilo, ga je odslovila, saj da nima časa za pogovor.

Glede na lastno izkušnjo se sogovornik ne čudi novim nepravilnostim v celjski bolnišnici, ko so zamenjali identiteto dveh bolnikov istega spola in iste starosti, ki sta na zdravljenje v bolnišnico iz doma starejših prišla skupaj, z istim reševalnim vozilom.