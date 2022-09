Število okužb še naprej narašča: toliko so jih potrdili v sredo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo so v Sloveniji ob 1.021 PCR-testih in 7.055 hitrih antigenskih testih potrdili 2.402 okužbi z novim koronavirusom, kar je 333 več kot prejšnjo sredo, ko so potrdili 2.069 novih okužb. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je aktivno okuženih že več kot 23 tisoč Slovencev.