Vse več okuženih, zanimanja za poživitveni odmerek pa ...

V torek so ob 853 PCR-testih in 7.083 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 2.528 okužb z novim koronavirusom, kar je 672 več kot prejšnji torek, ko so potrdili 1.856 novih okužb. Aktivno okuženih je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) že več kot 22 tisoč Slovencev.

Trenutno je v Sloveniji 22.570 aktivnih primerov okužbe, kar je 1.017 več kot dan prej, ocenjujejo pri NIJZ.

Naraslo je tudi sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki danes znaša 1.855, 101 več kot dan prej.

Prav tako je višje število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev, ki je 1.070, 48 več kot prejšnji dan.

Z enim odmerkom se je do zdaj cepilo 1.266.478 ljudi, z vsemi odmerki pa je cepljenih 1.222.923 oseb, še navaja NIJZ.

Podatke iz bolnišnic bomo objavili, ko bodo znani.

Omikron ljudi ne skrbi preveč

Po državi se je v ponedeljek začelo cepljenje proti covid-19 s poživitvenimi odmerki novega cepiva podjetja Pfizer, ki je prilagojeno prvotni različici koronavirusa in koronavirusni različici omikron. Iz več zdravstvenih domov so za STA sporočili, da so cepivo prejeli, povečanega zanimanja za cepljenje proti covid-19 pa za zdaj ne beležijo.

Prvih 500 naročenih odmerkov novega oz. prilagojenega cepiva proti covid-19 za poživitveno cepljenje so v torek dobili v Zdravstvenem domu (ZD) Maribor, je za STA pojasnil direktor Jernej Završnik.

S prilagojenim cepivom so cepili prvih 144 ljudi. Ob tem so posameznike, ki želijo prejeti poživitveni odmerek, prosili, naj se na cepljenje naročijo. Cepljenje poteka ob torkih, sredah in četrtkih.

Potem ko je Evropska agencija za zdravila odobrila dve novi cepivi proti covidu-19, bosta cepivi na voljo tudi v Slo. Gre za dve bivalentni cepivi, ki pokrivata izvorno različico SARS-CoV-2 in novejšo različico omikron, ki je prevladujoča v letošnjem letu. https://t.co/smi7Wx7rhw pic.twitter.com/lY0cfy1k2N — NIJZ (@NIJZ_pr) September 13, 2022

Kot je pojasnil, so pričakovali večje zanimanje: "Res pa je, da bo nekaj ljudi verjetno počakalo s cepljenjem, ker je Evropska agencija za zdravila za uporabo odobrila tudi cepiva, ki temeljijo na originalni različici koronavirusa ter različici omikrona BA.4 in BA.5." Cepivo, ki je danes prispelo v cepilne centre, pa ščiti pred originalno različico in različico omikrona BA.1, ki v Sloveniji ni več prevladujoča.

Krajša zaščita posameznika

Ob tem je Završnik poudaril pomen cepljenja, tudi v luči dolgotrajnih posledic bolezni covid-19. Prav tako zaščita posameznika po prebolelem covid-19 pri različici omikron ne traja več eno leto, kot je veljalo ob začetku epidemije, pač pa manj kot pol leta.

V ZD Ljubljana so za zdaj naročili 180 odmerkov prilagojenega cepiva, je STA poročala v torek. Cepljenje proti covid-19, za katerega je potrebno spletno naročanje, poteka ob četrtkih in petkih: "Za zdaj opažamo, da velikega zanimanja ni, termini za ta teden so še prosti."

Iz ZD Kranj so sporočili, da so naročili in prejeli 120 odmerkov prilagojenega cepiva. Cepljenje proti covid-19 pri njih trenutno poteka ob sredah. Prejšnjo sredo so proti covid-19 cepili nekaj deset posameznikov, poleti je bilo zanimanje za cepljenje precej višje. Ob tem poudarjajo, da so pripravljeni tudi na morebiten porast zanimanja, ki se mu bodo prilagodili.

V ZD Novo mesto so naročili in prejeli 120 odmerkov omenjenega cepiva. Cepljenje proti covid-19 izvajajo v vnaprej objavljenih terminih brez naročanja, v prihodnjih dneh pa načrtujejo cepljenje po domovih za starejše na območju, ki ga pokrivajo. "Z dobavo novega cepiva pričakujemo oz. si želimo večjega odziva kot v preteklih nekaj mesecih," so dodali.

120 odmerkov novega cepiva - toliko, kot so jih naročili - so v torek prejeli tudi v ZD Murska Sobota. Pričakujejo, da se bodo na cepljenje odzvale predvsem starejše osebe in imunsko oslabljeni posamezniki. Zanimanje za cepljenje je bilo v prejšnjih dneh sicer nekoliko manjše, ob prihodu prilagojenega cepiva pa pričakujejo porast zanimanja. Cepljenje proti covid-19 brez predhodnega naročanja sicer izvajajo ob torkih od 15. do 19. ure in petkih od 7.30 do 14.30.

V ZD Nova Gorica pa odmerkov prilagojenih cepiv še niso naročili. Prvič bo cepljenje s poživitvenimi odmerki prilagojenih cepiv pri njih potekalo prihodnjo sredo od 15. do 17. ure. Naročanje ni potrebno, je pa zaželeno. Velikega zanimanja za cepljenje ne pričakujejo in ga tudi sicer ne beležijo.

Prilagojena cepiva le za poživitvene odmerke

Vsi izvajalci cepljenja so prejšnji teden skupaj naročili okoli 4.900 odmerkov tega cepiva, ki so ga prejeli v torek, so za STA povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

V Slovenijo je doslej prispelo 152.640 odmerkov prilagojenega cepiva proizvajalca Pfizer. V skladiščih je sicer tudi 33 tisoč odmerkov prilagojenega cepiva proizvajalca Moderna, ki ga še niso sprostili za uporabo, ker proizvajalec cepiva še ni poslal vse potrebne dokumentacije.

Prilagojena cepiva so namenjena cepljenju le s poživitvenimi odmerki cepiv, ne pa tudi osnovnemu cepljenju.

NIJZ cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom cepiv proti covid-19 priporoča skupinam s tveganjem za težji potek bolezni - ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem v domovih starejših in vsem starejšim od 60 let.

Po zadnjih podatkih NIJZ se je s četrtim oz. drugim poživitvenim odmerkom cepiva proti covid-19 doslej cepilo 11.704 ljudi. V ta podatek so za zdaj vključeni tisti, ki so se cepili s cepivom, prilagojenim prvotni različici koronavirusa.