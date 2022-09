Včeraj skoraj tisoč več okužb kot prejšnji ponedeljek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek so ob 1.066 PCR-testih in 9.419 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 3.483 okužb z novim koronavirusom, kar je 942 več kot prejšnji ponedeljek, ko so potrdili 2.540 novih okužb. Kot smo poročali včeraj, je Slovenija glede pojavnosti novih primerov okužbe s koronavirusom v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev najslabša država v Evropi.