Dvakrat je prebolela covid-19: Zelo bi si želela, da so težave za menoj

Teniška igralka Tamara Zidanšek v letošnji sezoni še ni našla prave igre in prave forme. V bližnji preteklosti zaradi bolezni ni imela težave samo s fizično, ampak tudi s psihološko pripravo. Slovenska športnica upa in si želi, da bi se ji vse sestavilo na domačem turnirju v Portorožu.

Tamara Zidanšek je imela lani sanjsko sezono, potem ko se je uvrstila v polfinale OP Francije, turnirja za grand slam, nato je še osvojila turnir v Lozani. Z lanskimi rezultati se je zavihtela na 22. mesto lestvice WTA. V letošnji sezoni je 24-letna teniška igralka le še bleda senca tistega, kar ji je uspevalo lani. Letos je zbrala 11 zmag in 16 porazov in je trenutno na 91. mestu svetovne lestvice. Nanjo je vplival koronavirus, že dvakrat je prebolela bolezen covid-19. Odločila pa se je tudi za spremembe v svoji ekipi. Zidanškovo v posamični konkurenci v torek v prvem krogu turnirja v Portorožu čaka Rusinja Anastazija Zaharova.

So težave, ki ste jih imeli zaradi koronavirusa, zdaj že pozabljene?

Zelo bi si želela, da so za menoj. Zadnji mesec ali dva sta pri meni pustila velike posledice. Na začetku sem imela fizične težave, potem pa je to udarilo tudi na psihološko pripravo. Nisi vsak dan pripravljen, da bi odigral ali treniral najbolje, kar si sposoben. Zelo dolgo sem se mučila, da sem fizično prišla do tiste ravni, da sem lahko sploh trenirala. To se je vse odražalo na igri in potem tudi na počutju. Zdaj je to nekako za menoj, ampak vseeno se mi zdi, da začenjam z ničle in traja nekaj časa, da se vse postavi.

Dovolj bi bila ena prava zmaga. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Se vam zdi, da bo dovolj samo ena prava zmaga, da se dvignete in s tem dobite tudi samozavest?

Da, mislim, da je dovolj samo ena zmaga. Vsi znamo igrati tenis. Hočeš nočeš, vsi iščemo rezultatske potrditve. In ko dobiš velik skalp, ti dvigne samozavest. Začneš verjeti in to je tisto, kar je pomembno. Vsi treniramo vsak dan in delamo vse najboljše, kar lahko.

Tamara Zidanšek ja lani blestela na pariškem pesku, potem ko se je prebila do polfinala. Foto: Guliverimage Kaj se vam zdi, da je težje, pobirati se po slabših rezultatih ali ostajati na vrhu in se braniti?

Vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti. Če si na vrhu, so zelo velika medijska pozornost in veliki pritiski, ampak si po mojem mnenju vseskozi samozavesten. Ko se vračaš, težko dojemaš, da vseskozi padaš, a ko si enkrat na dnu, ti ne ostane nič drugega. Treba je delati povsem na novo.

V vaši ekipi so se pojavile spremembe. Kakšne so te spremembe?

Anžeta Čevke ni več v moji ekipi, tudi Marjan Čuk ni več tako vpet, kot je bil. Imam drugo ekipo in seveda vse prijatelje in družino, ker brez njih ne bi šlo.

Kdo je z vami na turnirju?

Po spletu okoliščin sem na tem turnirju sama. Torej brez trenerja. Mogoče pa to vseeno ni tako slabo.

Tamara Zidanšek je v Portorožu brez trenerja, a zaradi tega ne bo imela nobenih težav. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaj to za vas pomeni logistično, morate za vse poskrbeti sami?

Ne, kot sem že rekla, imam ob strani prijatelje in družino. Vseeno imam tudi že toliko izkušenj na turneji. Tenis znam igrati, tako da se ne obremenjujem s tem, da tukaj nimam trenerja. Tudi na teniški zvezi so mi priskočili na pomoč, tako da zaradi tega ne izgubljam energije.

Kaj pričakujete od domačega turnirja v Portorožu?

Ta turnir jemljem kot lepo priložnost. Kakor sem že rekla, začenjam z ničle. Brez kakih rezultatskih pričakovanj. Vem, da sem dobro trenirala, in verjamem, da se mi bo enkrat sestavilo. Upam in želim si, da bi se tukaj. Dala bom vse sebe in bomo videli, kako bo.

Tamara Zidanšek si najraje ogleda igre Rafaela Nadala. Foto: Reuters

Katerega od najboljših igralcev sicer najraje spremljate?

Rafaela Nadala. Bil je moj vzornik in kot oseba mi je všeč že od vsega začetka. Tudi za Carlosa Alcaraza in Casperja Ruuda se mi zdi, da sta zelo v redu. Pri vsakem te kaj pritegne.