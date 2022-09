Juvan v Portorožu izgubila v dvojicah, Zidanšek napredovala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V svetu tenisa bomo ta teden osredotočeni na turnir WTA Zavarovalnica Sava Portorož. V zadnjem krogu kvalifikacij pa se je poslovila edina preostala Slovenka. Od Žive Falkner je bila s 6:3, 6:0 boljša Romunka Elena-Gabriela Ruse. V glavnem delu žreba bosta tako igrali le Tamara Zidanšek in Kaja Juvan.

Ob Živi Falkner, od danes 596. igralki sveta, so v kvalifikacijah izpadle Nina Potočnik (363.), Noka Jurič (1281.) in Lara Smejkal (1283.). Vse so izgubile v nedeljo v prvem krogu. Dogajanje se je v Portorožu v teniškem centru začelo ob 11. uri.

Emma Raducanu Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenki sta turnir začeli z nastopom v prvem krogu dvojic. Tamara Zidanšek je napredovala v drugi krog. Skupaj z Madžarko Timeo Babos je s 6:2, 6:1 premagala sestri dvojčici Yano in Tayisiyo Morderger iz Nemčije. Kaja Juvan in Nemka Anna-Lena Friedsam pa sta z 2:6, 7:5, 3:10 izgubili proti rusko-nemški dvojici Jekaterina Aleksandrova/Vivian Heisen.

V večernem sporedu svoj prvi dvoboj v Portorožu igra prva nosilka Emma Raducanu, mlada Britanka, ki je lani navdušila z zmago na odprtem prvenstvu ZDA.

Nekaj utrinkov prvega dne turnirja WTA v Portorožu (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Portorož, WTA:



1. krog:

Anastasija Potapova (Rus/9) - Claire Liu (ZDA) 6:4, 7:6 (5);

Jekaterina Aleksandrova (Rus/5) - Marta Kostjuk (Ukr) 7:6 (5), 5:7, 7:5;



Chennai, WTA



1. krog:

Nao Hibino (Jap) - Jana Fett (Hrv) 6:0, 6:4;

Katarzyna Kawa (Pol) - Astra Sharma (Avs) 6:4, 6:3;

Rebecca Marino (Kan/7) - Ana Blinkova (Rus) 7:5, 6:2;

Eugenie Bouchard (Kan) - Joanne Züger (Švi) 7:6 (4), 6:2;

Linda Fruhvirtova (Češ) - En Shuo Liang (Tvn) 4:6, 6:1, 6:3.