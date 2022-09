Lahko bi rekli, da je letos v Portorožu ena najmočnejših zasedb v zgodovini tega turnirja. Med igralkami najbolj prednjačita Britanka Emma Raducanu, lanska zmagovalka OP ZDA, in Jelena Ribakina, letošnja zmagovalka Wimbledona. Poleg njiju pa bo še cela vrsta izjemnih igralk.

Letos bo na turnirju igrala tudi Jasmine Paolini (sredina), lanska zmagovalka Portoroža. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Glavno orožje med posameznicami bosta Zidanšek in Juvan

V močni konkurenci bosta vidno vlogo igrali tudi naši Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Prva se je lani prebila do četrtfinala, Juvanova pa je lani turnir končala v polfinalu. Med dvojicami bo slovenske barve branila izkušena Andreja Klepač, ki sodi v sam vrh igralk med dvojicami. Kaja Juvan bo v prvem krogu igrala proti Francozinji Alize Cornet, trenutno 35. igralki sveta. Tamara Zidanšek pa bo igrala proti kvalifikantki.

Veseli se močne konkurence

Tamara Zidanšek pred začetkom turnirja težko pove, kaj lahko pričakuje od letošnjega turnirja, saj se zaveda, da potrebuje tudi nekaj sreče za dober rezultat. Kljub temu meni, da je dobro pripravljena. Dala bo vse od sebe, poskušala bo tudi poleteti na krilih domačih navijačev. Glede močne igralske zasedbe se ne obremenjuje in vesela je, da je letos v Portorožu tako močna konkurenca.

"Igralke niso prav nič drugačne, kot na prejšnjem turnirju. Veselim se, da je močna konkurenca, kar je dobro tudi za samo promocijo. Torej da ljudje vidijo, da je tenis v Sloveniji popularen. S prihodom takšnih igralk ljudje lahko vidijo, da je slovenski tenis v svetu popularen. To je samo dobro za nas," je razlagala trenutno 91. igralka sveta.

Foto: Reuters

Tamara v letošnji sezoni ni nizala takšni rezultatov kot lani, ko se je na OP Francije prebila do polfinala. Štiriindvajsetletnica se je na zadnjih štirih turnirjih morala posloviti a že v prvem krogu. "Tenis je tenis, in življenje je življenje. Zadnje leto ni bilo idealno, ampak moram povedati, da sem bila vseskozi obkrožena z ljudmi, ki mi stojijo ob strani. Sploh zdaj, v najtežjih trenutkih. Del ekipe je odpadel, ampak življenje gre naprej. Okrog sebe imam ljudi, ki me spremljajo vsak dan, dihajo z menoj in to je najbolj pomembno. Še zdaleč ni konec sezone in iz tega bom poskušala izvleči najbolje. Bomo videli, kako bo," pove Zidanškova, ki z lanskim uspehom na OP Francije postala večja tarča ostalih tekmovalk. Ji je zaradi tega kaj težje?

"Če se postavim v njihov položaj. Torej, da bi jaz igrala proti igalki, ki je ravnokar odigrala polfinale OP Francije in potem proti njej zmagam, bi mi veliko pomenilo. Po moje mnenju so bile bolj zagrizene," je še povedala igralka s Slovenskih Konjic. A takrat, ko je doma, več časa preživi na slovenski obali, kjer se počuti domače.

Foto: Boštjan Boh

Prvo ime turnirja je Jelena Ribakina, letošnja zmagovalka Wimbledona, ki priznava, da se še vedno rada spominja te zmage. V Sloveniji je prvič in pravi, da se v Portorožu zelo dobro počuti in uživa v tem okolju.

"Res je lepo in zelo mirno je tukaj," je uvodoma povedala Kazhstanka, ki je na nek način povezana s Slovenijo. Pri treningih ji namreč pomaga naš nekdanji slovenski igralec Tom Kočevar Dešman.

Trenutno 25. igralka sveta je priznala, da se ji je življenje po zmagi v Wimbledonu precej spremenilo. "Bilo je veliko obveznosti in bilo je noro obdobje. Ko sem se vrnila v Kazahstan, me je veliko ljudi prepoznalo. Veliko se je spremenilo in morala sem se prilagoditi tej situaciji."