Poljakinja najboljša na svetu, Afričanka skočila na drugo mesto

Poljakinja Iga Swiatek, ki je v soboto osvojila teniško odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, je ostala trdno na vrhu svetovne lestvice WTA. Njena tekmica v finalu Flushing Meadowsa, Tunizijka Ons Jabeur, pa je postala nova številka 2. Najboljša Slovenka je na 72. mestu Kaja Juvan, ki bo ta teden zaigrala na portoroškem turnirju WTA.

Komaj 21-letna Iga Swiatek, ki je v New Yorku po Roland Garrosu osvojila svoj drugi grand slam v sezoni, ima sicer pred najbližjo zasledovalko ogromno prednost. Poljakinja je zbrala 10.365 točk, 28-letna Tunizijka Ons Jabeur, ki je napredovala za tri mesta in se vrnila na drugo, kjer je že bila po finalnem porazu v Wimbledonu, jih ima 5090.

Tunizijka Ons Jabeur se je vrnila na drugo mesto. Foto: Reuters

Med igralkami, ki so dobre predstave v New Yorku dobro unovčile tudi na lestvici WTA, je Francozinja Caroline Garcia. Polfinalistka OP ZDA je skočila za sedem mest in je po novem deseta igralka sveta; v "top 10" ni bila vse od leta 2018.

Sadove dobrih predstav pred domačimi navijači žanje tudi Američanka Coco Gauff, ki jo je šele v četrtfinalu premagala Garcia. Gauffova je napredovala za štiri mesta in se povzpela na osmo mesto svetovne lestvice.

Precej nižje na lestvici je njena rojakinja Serena Williams, glavna zvezda tega OP ZDA, ki je zabeležila impresiven napredek za 284 mest. A s porazom v 3. krogu na igrišču Arthur Ashe proti Avstralki Ajli Tomljanović je 40-letnica, danes 321. na svetu, odigrala zadnji dvoboj bogate kariere, v kateri je osvojila kar 23 grand slamov.

Kaja Juvan ta teden nastopa v Portorožu. Foto: Vid Ponikvar

Od slovenskih igralk, ki v New Yorku niso imele veliko uspeha, je najvišje Kaja Juvan, ki je zdrsnila na 72. mesto. Ljubljančanka bo ta teden igrala na domačem turnirju v Portorožu, kjer jo v prvem krogu čaka dvoboj z izkušeno Francozinjo Alize Cornet.

Tamara Zidanšek je na lestvici po zadnjem grand slamu sezone padla za deset mest in je po novem 91. na svetu. V prvem krogu Portoroža se bo pomerila z eno od kvalifikantk.