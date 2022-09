Čehinji najboljši v New Yorku. Ena prihaja v Portorož.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova sta tudi olimpijski zmagovalki. Foto: Guliverimage

Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova sta tudi olimpijski zmagovalki. Foto: Guliverimage

Čehinji Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova sta zmagovalki turnirja dvojic na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku. Olimpijski zmagovalki sta po treh nizih s 3:6, 7:5, 6:1 ugnali domačinki Caty McNally in Taylor Townsend.