V zraku je še veliko več kot "le" zmaga na OP ZDA

Španec Carlos Alcaraz in Norvežan Casper Ruud se bosta drevi ob 22. uri pomerila za naslov na zadnjem teniškem turnirju za grand slam v sezoni. Na odprtem prvenstvu ZDA pa ne bo v igri zgolj prestižna lovorika, temveč tudi preboj na prvo mesto lestvice ATP. Alcaraz je bil pred začetkom turnirja v New Yorku tretji igralec sveta, Ruud pa sedmi.

Tako 19-letni Španec kot štiri leta starejši Norvežan doslej še nista zasedla vrha lestvice, že pred finalom pa sta virtualno prvi in drugi po številu zbranih točk. Zmagovalec finalnega dvoboja bo na ponedeljkovi lestvici ATP tudi uradno zamenjal lanskega zmagovalca OP ZDA, Rusa Danila Medvedjeva.

Če bi to uspelo Alcarazu, bi najstnik iz Murcie postal sploh najmlajša številka ena lestvice ATP v zgodovini. Ta naziv za zdaj pripada Avstralcu Lleytonu Hewittu, ki je novembra 2001 štel 20 let ter slabih devet mesecev. Alcaraz bo 20. rojstni dan praznoval 5. maja prihodnje leto.

Če bi slavil Ruud, bi postal 16. najmlajši tenisač, ki bi se povzpel na vrh lestvice ATP. Za razliko od Alcaraza, za katerega bo današnji finale prvi na grand slamih, ima 23-letnik iz Osla že izkušnje z igranjem v finalih turnirjev velike četverice. To mu je namreč uspelo letos na OP Francije. Premoč je moral v začetku junija priznati Špancu Rafaelu Nadalu.

Zdaj bo Norvežana skušal v finalu ustaviti še en Španec, ki je moral v osmini finala, četrtfinalu in polfinalu odigrati pet nizov. Na igrišču je v povprečju prebil nekaj manj kot tri ure in pol na dvoboj, dobre tri na obračun pa je v povprečju do finala potreboval Ruud.

V medsebojnih obračunih vodi španski najstnik, ki je dobil oba dosedanja obračuna. Letos je za svoje prvo slavje na turnirjih serije masters slavil v Miamiju (7:5, 6:4), pred tem pa je na pesku dobil še lanski dvoboj v Marbelli (6:2, 6:4).

Ruud se bo v 14. finalu potegoval za deseti naslov na najvišji ravni, vseh devet pa je osvojil na turnirjih serije ATP 250. Alcaraz ima, kar zadeva turnirje, več uspeha, saj je letos dobil dva mastersa, finale OP ZDA pa bo njegov osmi v karieri, lovil bo šesto lovoriko.