V celjski bolnišnici živega pacienta zamenjali za mrtvega

Iz celjske bolnišnice so nam potrdili, da se je izredni dogodek res zgodil. Foto: STA

V celjski bolnišnici naj bi zamenjali dva pacienta – enega, ki je umrl, in drugega, ki so ga poslali v dom za starejše, poroča portal N1. Svojce pacienta, ki ni umrl, so obvestili o njegovi smrti, ti pa naj bi zato že začeli pripravljati pogreb.