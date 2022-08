Bešič Loredan: Obveznega cepljenja ne bo

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na današnji novinarski konferenci po seji vlade predstavil ukrepe zaradi prihajajočega novega šolskega leta. Poudaril je, da sledijo temu, kar predlaga stroka. "Smo v fazi ena in upamo, da bomo tu tudi ostali do konca šolskega leta. Dokazali smo, da ne bomo počeli tega, kar je počela prejšnja vlada, torej čez noč sprejemali novih ukrepov," je dejal in dodal, da ne bo nič obvezno. "Obveznega cepljenja ne bo," je poudaril.

Spregovoril je tudi o čakalnih vrstah v zdravstvu. "Pričakujem, da bomo z interventnim zakonom skrajšali čakalne vrste. Ne takoj, ampak recimo do konca januarja. Do konca leta bodo e-seznami, e-zdravje, e-naročenje do konca urejeni. Natanko bomo torej vedeli, koliko pacientov čaka na posamezno storitev," je dejal.

Povedal je tudi, da so na današnji seji sprejeli ukrep, da si bodo vse zdravstvene ustanove delo organizirale same: "Kar bodo naredili nad 100 odstotki, bo dodatno plačano. Tega prej ni bilo." "Nikoli nismo in ne bomo komurkoli naložili več dela, kot ga lahko opravi," je še poudaril.

Han: Plina za zimo je dovolj

Na konferenci je sodeloval tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han, ki je predstavil noveli zakona, ki se nanašata na uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic. Noveli zakona so pripravili na gospodarskem ministrstvu, vlada pa je na današnji seji potrdila oba predloga.

S predlaganimi spremembami se v slovenski pravni red med drugim prenašata evropska direktiva glede spodbujanja čezmejnega prenosa spletnih storitev ter direktiva o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah določa, kaj te pravice so, Zakon o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic pa določa, kako avtorji te pravice uveljavljajo. Tri ključne vsebinske točke zakonov so: pravično plačilo, licenciranje vsebin na spletu in nove omejitve pravic. "Verjamem, da bodo s to direktivo vsi zadovoljni," je dejal Han. In dodal: "Narediti moramo vse, da bo ta zakonodaja sprejeta v roku enega meseca, da Evropski komisiji ne bomo po nepotrebnem plačevali milijonske kazni."

Spregovoril pa je tudi o plinu, za katerega je dejal, da ga bo pozimi dovolj. "Srečo imamo, da imamo družbo plinovodov, ki je v tej krizi zapolnila vse zmogljivosti. Imamo dovolj plina za vsa gospodinjstva in gospodarstvo," je poudaril.

Javni upravi želijo znova dvigniti ugled

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pa je predstavila ugotovitve analize zaposlovanja v javni upravi. "Analiza je bila namenjena izključno temu, da bi ugotovili, ali v javni upravi obstajajo kakšni zaposlitveni vzorci," je poudarila in povedala, da želijo javni upravi znova dvigniti ugled.

Nekaj ukrepov o reševanju zaposlenosti so nakazali v tej analizi, odločili pa so se tudi, da bodo vsem javnim uslužbencem plače zvišali za štiri odstotke.