Bešič Loredan: Vodstvo UKC Ljubljana nima več podpore ministrstva

Vodstvo UKC Ljubljana nima več podpore ministrstva, generalni direktor Jože Golobič bi moral odstopiti in prevzeti odgovornost, je na današnji novinarski konferenci dejal zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. Med glavnimi očitki vodstvu so slabi poslovni rezultati in številni zamujeni roki.