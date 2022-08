V ponedeljek velik skok okužb s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v ponedeljek v Sloveniji ob 932 PCR-testih in 7.143 hitrih antigenskih testih potrdili 2.280 primerov okužb s koronavirusom, kar je 1.723 več kot prejšnji ponedeljek, ko so potrdili 557 okužb, kažejo podatki NIJZ. Pri tem je treba poudariti, da je bil prejšnji ponedeljek praznik, kar pomeni, da je bilo opravljenih precej manj testiranj.