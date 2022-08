Novi podatki: toliko okužb so potrdili včeraj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj so potrdili 111 okužb več kot prejšnji četrtek. Foto: Reuters

V četrtek so v Sloveniji ob 683 PCR-testih in 4.657 hitrih antigenskih testih potrdili 1.513 primerov okužb s koronavirusom, kar je 111 več kot prejšnji četrtek, ko so jih potrdili 1.402.