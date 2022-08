Zaokrožili posnetki finske premierke na divji zabavi #video

Na spletu so zaokrožili videoposnetki divje zabave, na kateri finska premierka Sanna Marin pleše in se zabava s prijatelji.

Poleg Marinove so se zabavali še finska pevka Alma in njena sestra Anna, raper Petri Nygard, TV-oditelj Tinni Wikstrom, fotograf in influencer Janita Autio, radijec Karoliina Tuominen ter nekateri sodelavci iz parlamenta in njene Socialdemokratske stranke.

Vzklikali so slengovski izraz za kokain

Kot prikazuje posnetek, so udeleženci zabave vpili "jauhojengi", kar v finščini pomeni "moka", v slengu pa se uporablja tudi za kokain.

Član finskega parlamenta in koalicijski partner Marinove iz Sredinske stranke Mikko Kärnä je zato Marinovo pozval, da opravi test za droge in ga objavi.

"Sem plesala, pela, se zabavala in počela zakonite stvari," je na novinarski konferenci povedala Sanna Marin in dodala, da ni bila pod vplivom drog ali pila prekomerne količine alkohola. Ob tem je obžalovala, da so se zasebni posnetki sploh pojavili na spletu.

Leta 2019 je postala najmlajša finska premierka

Marinova je leta 2019 s 34 leti tudi postala najmlajša finska premierka v zgodovini, poleg tega pa je tudi ena izmed najmlajših svetovnih voditeljic.