Finska premierka na rock festivalu: "Najbolj kul šefica vlade v Evropi"

Predsednica finske vlade je na rock festival prišla v usnjeni jakni, kratkih hlačah in bulerjih.

Finska premierka Sanna Marin je pretekli konec tedna izkoristila za obisk festivala Ruisrock, enega najpomembnejših glasbenih dogodkov na Finskem. Ta festival, ki ga na otoku Ruissalo pri mestu Turku prirejajo že od leta 1970, je najstarejši rock festival na Finskem in drugi najstarejši v Evropi.

"Začetek počitnic," je Sanna Marin zapisala ob fotografiji z možem Markusom Räikönnenom, "greva v Turku na Ruisrock."

S tem, da jih je obiskala predsednica finske vlade, so se organizatorji festivala pohvalili na svojem uradnem profilu na Instagramu, kjer so objavili fotografijo 36-letne premierke, oblečene povsem dogodku primerno - v usnjeno jakno, kratke hlače iz džinsa in bulerje.

"Legenda," so se ob fotografiji vrstili komentarji, nekdo jo je oklical za "najbolj kul šefico vlade", mnogi pa so komentirali, da si predsednika vlade v svoji državi ne morejo zamisliti v takšni opravi.

"Sicer se z njo pri politiki ne strinjam," je dodala neka uporabnica Instagrama, "je pa super, da imamo premierko, ki zna uživati."