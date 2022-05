Finska slavi hokejske junake, levi so olimpijskemu zlatu v nedeljo dodali še naslov svetovnih prvakov, ki ga je v sproščeni opravi proslavila tudi finska premierka Sanna Marin. Njeno veselje ob golu Fincev v dvorani Nokia Arena se je hitro razširilo po spletu in postalo viralno.

Za Sanno Marin, ki je leta 2019 s 34 leti postala najmlajša ženska na čelu vlade na svetu in hkrati najmlajša premierka v zgodovini Finske, je pester teden. Sredi tedna se je srečala s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom, v četrtek je obiskala Ukrajino, v Buči se je srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, teden pa končala v dvorani Nokia Arena v rodnem Tampereju, kjer je pospremila finale med Finsko in Kanado. Po podaljšku so slavili Finci, ki so s četrtim naslovom svetovnih prvakov zaokrožili odlično leto.

Ogromno pozornosti je požela tudi premierka, ki se je finala udeležila v družbi moža Markusa Räikkönena. Po svetu odmeva predvsem ena fotografija, in sicer slavje Marinove ob golu s kozarcem v roki. Podoba je zaokrožila po spletu in postaja "meme".

What a prime minister looks like when their country wins the Ice Hockey World Championship!! 🏆🏆🏆😀🍻 #Leijonat pic.twitter.com/inHOB42Ces — Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) May 29, 2022

Večina Fincev je nad podobo premierke, ki se je prelevila v običajno državljanko, navdušenih: "Danes smo vsi Sanna Marin", "Moje počutje je identično premierkinemu", "Tako se veseli uspeha levov, čestitke tudi Sanni" ... "To je 36-letna finska premierka Sanna Marin, ki živi svoje najboljše življenje," je Twittnil kanadski novinar. "Ko finska premierka slavi uspeh svojih hokejistov s kozarcem v rokah, ti pa se spomniš, da imaš doma Borisa," pa je zapis, ki prihaja iz Velike Britanije.

Sanna Marin v družbi moža Markusa Räikkönena pred finalom SP:

Marinova je navdušila s sproščeno opravo, oblečena je bila v dres finske reprezentance, nosila je strgane kavbojke in športne copate.