Finci zanesljivo številka 1, Slovenci zadržali pozicijo

Po koncu svetovnega prvenstva elitne divizije, ki se je končalo z nedeljsko zmago Finske nad Kanado, so pri Mednarodni hokejski zvezi (IIHF) osvežili tudi lestvico. V prvi deseterici skorajda ni sprememb, Finci ostajajo zanesljivo na prvem mestu, Slovenci so zadržali 19. mesto. Slovenska ženska reprezentanca je na 22. mestu.

Finska hokejska reprezentanca je po sanjskem letu, v katerem je februarja prvič postala olimpijska prvakinja, v nedeljo pa uspeh dopolnila z naslovom svetovne prvakinje, zanesljivo na prvem mestu lestvice IIHF. Druga s 140 točkami zaostanka ostaja Kanada, tretja je Rusija, ki na SP ni smela sodelovati, četrta ZDA, peta Švedska.

V prvi deseterici je do spremembe prišlo le na šestem in sedmem mestu, in sicer so Čehi po bronu na Finskem prehiteli Švicarje.

Največji skok na lestvici po olimpijskih igrah je uspel Avstrijcem, ki so napredovali za dve mesti, na 15. Slovenski hokejisti so zadržali 19. mesto, najboljšo dvajseterico zaokrožujejo Madžari, ki so se tako kot Risi prebili v elito.

Slovenci, ki so z zmago na domačem prvenstvu drugega kakovostnega razreda napredovali v elito, ostajajo 19. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po prvenstvu so znane okvirne skupine prihodnjega svetovnega prvenstva elite, ki bo potekalo v Tampereju in Rigi. Skupini stojita takole:

Skupina A (Tampere): Finska, Švedska, Češka, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija, Madžarska;

Skupina B (Riga): Kanada, ZDA, Slovaška, Švica, Latvija, Norveška, Kazahstan, Slovenija.

IIHF lestvica, moški 1. Finska – 4.130 točk (0)

2. Kanada – 3.990 (0)

3. Rusija – 3.935 (0)

4. ZDA – 3.775 (0)

5. Švedska – 3.675 (0)

6. Češka – 3.650 (+1)

7. Švica – 3.590 (-1)

8. Slovaška – 3.590 (0)

9. Nemčija – 3.555 (0)

10. Danska – 3.335 (0)

11. Latvija – 3.255 (0)

12. Norveška – 3.105 (0)

13. Francija – 3.000 (0)

14. Belorusija – 2.965 (0)

15. Avstrija – 2.900 (+2)

16. Kazahstan – 2.885 (-1)

17. Italija – 2.840 (-1)

18. Velika Britanija – 2.755 (0)

19. Slovenija – 2.730 (0)

20. Madžarska – 2.640 (+1)

...



() – v oklepaju je število mest, ki jih je reprezentanca pridobila, izgubila ...