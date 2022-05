Slovenci in Madžari bi po propadli kandidaturi SP gostili 2028

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko-madžarska kandidatura za gostiteljstvo SP 2023 je propadla, SP bosta prihodnje leto gostili Latvija in Finska. Slovenci in Madžari bi ga gostili leta 2028.

Slovensko-madžarska kandidatura za gostiteljstvo SP 2023 je propadla, SP bosta prihodnje leto gostili Latvija in Finska. Slovenci in Madžari bi ga gostili leta 2028. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija je ostala brez hokejskega svetovnega svetovnega prvenstva elitne divizije 2023, potem ko madžarskim partnerjem ni uspelo dobiti ustreznih zagotovil za izvedbo tekmovanja. Glede na zapis Mednarodne hokejske zveze pa bi lahko Slovenija in Madžarska resno kandidirali za prvenstvo 2028.

Kot poroča časnik Delo, gre za zdaj v prvi vrsti le za idejo, saj Madžarska in Slovenija nista stalni članici elitne skupine svetovnega hokeja, vsekakor pa je IIHF s tem korakom izrekla veliko priznanje obema nacionalnima zvezama za dobro delo.

Na petkovem kongresu so odločili, da bo Bled prihodnje leto gostil svetovno prvenstvo divizije I, skupine B, do 18 let.

IIHF je v petek ob robu svetovnega prvenstva na Finskem po pričakovanjih SP 2023, ki ga je odvzela Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, dodelila skupni kandidaturi Latvije in Finske.

Češka bo SP gostila leta 2024, Švedska in Danska 2025 ter Švica leta 2026, ki je bila po odpovedi Kazahstana edini kandidat za prvenstvo. Za 2027 je najresnejši kandidat Nemčija.