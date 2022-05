Pri HZS so elito želeli družno z Madžari pripeljati v Budimpešto in Ljubljano, v Stožice, a se je nekaj dni pred kongresom in odločitvijo o gostitelju zapletlo.

Pri HZS so elito želeli družno z Madžari pripeljati v Budimpešto in Ljubljano, v Stožice, a se je nekaj dni pred kongresom in odločitvijo o gostitelju zapletlo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V zadnjem času smo imeli res dober občutek, pri Mednarodni hokejski zvezi (IIHF) so bili zadovoljni po ogledih dvoran in hotelov. Nisem pričakoval, da Madžarom ne bi uspelo pridobiti garancij. Včeraj smo bili šokirani in presenečeni tako mi kot pri madžarski zvezi. Ne bom še rekel, da je konec upanja, a če se danes kaj konkretno ne spremeni pri Madžarih, ne bo nič," je ponedeljkovo informacijo, da Madžarska hokejska zveza (MJSZ) v roku ni pridobila potrebnih zagotovil vlade za podporo skupni kandidaturi Madžarske in Slovenije za organizacijo svetovnega hokejskega prvenstva prihodnje leto, komentiral generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije.

Pred dobrima dvema tednoma so pri HZS in MJSZ uradno napovedali skupno kandidaturo za gostiteljstvo svetovnega hokejskega prvenstva elitne divizije prihodnje leto. To bi moralo potekati v Sankt Peterburgu, a je IIHF Rusom zaradi invazije na Ukrajino gostiteljstvo odvzela.

Edinstveno priložnost, da v izrednih razmerah vskočita in pripeljeta svetovno hokejsko smetano v Ljubljano in Budimpešto, sta izkoristili sosedi, ki sta se v začetku maja na SP drugega kakovostnega razreda družno vrnili v najvišji rang tekmovanja. Predsednika HZS Matjaž Rakovec in MJSZ György Such, sicer tudi generalni direktor madžarskega parlamenta, sta skupaj predstavila nekaj podrobnosti kandidature, a nekaj dni pred odločitvijo, kdo bo zamenjal Ruse – to bo znano v petek na kongresu IIHF v Tampereju –, se je zapletlo.

"Madžarsko-slovensko skupna kandidatura za svetovno prvenstvo skupine A 2023 ni dobila potrebnega državnega jamstva, zato bo, če bo IIHF vztrajala pri predpogoju, madžarska hokejska zveza prisiljena umakniti svojo kandidaturo," so v ponedeljek zvečer zapisali na uradni spletni strani madžarske hokejske zveze, generalni sekretar madžarske zveze Levente Sipos pa je ob tem dejal: "V zadnjih tednih smo opravili veliko dela, da bi spisali zgodovino in organizirali največji in najprestižnejši hokejski dogodek na Madžarskem vseh časov. Glede na povratne informacije so se možnosti organizacije s Slovenci iz dneva v dan izboljševale. Zelo nam je žal, da nam v kratkem času ni uspelo prepričati vlade, da bi Madžarska imela koristi od gostovanja vrhunskega hokejskega dogodka na Madžarskem."

Generalnega sekretarja HZS Dejana Kontreca je ponedeljkova vest z Madžarske močno presenetila. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nisem pričakoval, da Madžarom ne bi uspelo pridobiti garancij"

Generalnega sekretarja HZS Dejana Kontreca, ki je že na Finskem, je ponedeljkova vest o tem, da sosedje niso dobili "žegna" vlade Viktorja Orbana, močno presenetila.

"Oboji smo bili kar šokirani. Madžarska vlada včeraj do roka ni dala zagotovila, brez zagotovila vlade pa pri tako velikem projektu ne gre. Podpora vlade je zelo pomembna tako za nas kot za njih. Sami smo v zelo kratkem času dobili ustrezna zagotovila, podporo obeh naših vlad, uredili precej dokumentov ... Za vso pomoč se vsem vpletenim zahvaljujem. Nisem pa pričakoval, da Madžarom ne bi uspelo pridobiti garancij. To me je zelo presenetilo, prej bi si mislil, da bo pri nas zahtevnejše, saj smo imeli vmes še volitve, oni pa so jih imeli že prej," pravi Kontrec in dodaja, da so jim zadnji sestanki in dogovarjanja vlivali veliko optimizma.

"V zadnjem času smo imeli res dober občutek, pri Mednarodni hokejski zvezi (IIHF) so bili zadovoljni po ogledih dvoran in hotelov. Z Madžari bi bili idealen partner, med mestoma je štiri ure vožnje, pripravili smo predstavitev, bili v sklepni fazi, težko sicer rečem, kaj bi se zgodilo na kongresu ... A zdaj se je zapletlo drugje."

"Ne ne bi rekel, da je povsem konec upanja, ne kaže pa dobro. Morda bodo danes še kaj poskušali, a če se danes kaj konkretno ne spremeni pri Madžarih, ne bo nič." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Če se danes kaj konkretno ne spremeni, ne bo nič"

Ob slovensko-madžarski kandidaturi sta svojo skupaj vložili še stalni članici elite Finska in Latvija. Prva pravkar gosti svetovno prvenstvo, druga ga je lani. Leta 2023 bi ga skupaj. So torej Finci in Latvijci ostali edini, saj ni možnosti, da bi šla Slovenija v ta projekt sama?

"Ne bi rekel, da je povsem konec upanja, da je že konec, ne kaže pa dobro. Morda se bo po vsem tem, ko je novica prišla v javnost, na Madžarskem še kaj spremenilo. Morda bodo danes še kaj poskušali pri vladi, a če se danes kaj konkretno ne spremeni, ne bo nič," je še dodal Kontrec.

Madžarski predstavniki na Finsko, kjer se bodo v četrtek začeli izločilni boji, prihajajo v sredo, v četrtek se bo začel kongres IIHF, v petek pa bo padla odločitev o tem, kje bodo slovenski hokejisti prihodnje leto igrali med elito.