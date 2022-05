Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uvodi tekmi 10. dne svetovnega prvenstva v hokeju bodo Nemci v Helsinkih palice prekrižali z zadnjim Kazahstanom in poskušali potrditi četrtfinale, ki so mu blizu. Nemška zveza je potrdila, da je SP za njihovega zvezdnika Tima Stutzleja končano. 20-letni napadalec si je koleno poškodoval na tretji tekmi SP, poškodba ni hujša, a po posvetu zdravniških služb, tudi tiste pri njegovemu delodajalcu Ottawa Senators, so se odločili, da Stutzle prvenstva ne nadaljuje.