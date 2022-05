Švedi v poslastici po loteriji premagali Fince, Švicarji ostajajo stoodstotni

Švedi so v derbiju dneva po kazenskih strelih s 3:2 premagali gostitelje Fince in ostali neporaženi.

V derbiju večera v Tampereju sta se udarili velesili Finska in Švedska, po izvajanju kazenskih strelov so s 3:2 slavile tri krone, ki ostajajo nepremagane. V drugi skupini so Švicarji za četrto zmago s 5:3 premagali Slovake in se zavihteli na vrh. Hokejisti Avstrije so v torek poskrbeli za presenečenje in prvič na svetovnih prvenstvih premagali Češko, dan zatem pa s 3:5 priznali premoč Norvežanom. Na drugi popoldanski tekmi so Italijani proti Francozom v 59. minuti vodili z 1:0, na koncu pa po podaljšku izgubili.

V derbiju skupine B sta se danes merila tradicionalna severnjaška tekmeca. Finci so po neučinkovitem začetku kljub prevladi v strelih na gol zaostajali, potem ko je v 12. minuti zadel Adam Larsson. V drugi tretjini sta za hiter preobrat poskrbela Mikko Lehtonen (24.) in Sami Vatanen (26.).

V zadnjem delu igre je za Švedsko najprej izenačil Joel Kellman (47.), dvoboj pa so nato po petminutnem podaljšku odločili kazenski streli. V drugi seriji je bil natančen Emil Bemström in Švede popeljal na vrh skupine B, kjer imajo zdaj z 11 točkami na računu eno več od Fincev.

V skupini A so se z večerno zmago Švicarji povzpeli na vrh razpredelnice. Švica je proti Slovaški prevladovala, več streljala na gol (30:16), a vratar Leonardo Genoni ni blestel. Zmaga kljub temu ni bila vprašljiva, zanjo pa so zadeli Denis Malgin (1.), Dominik Egli (24.), Timo Meier (33.), Nico Hischier (46.) in Fabrice Herzog (60.). Za Slovake so bili uspešni Miloš Roman (11.), Juraj Slafkovsky (26.) in Samuel Takač (50.).

Francozi so v zadnji minuti rednega dela izsilili podaljšek, v tem pa je Hugo Gallet zadel za zmago galskih petelinov. Foto: Reuters

Na popoldanski tekmi v Helsinkih so bili Italijani dobro minuto oddaljeni od zmage nad Francozi, a je Sachi Treillu 66 sekund pred iztekom rednega dela kot prvemu uspelo premagati znova razpoloženega Andreasa Bernarda (35 obramb) in izsiliti podaljšek. V prvi minuti tega je za francosko zmago zadel Hugo Gallet. Galski petelini so z drugo zmago na štirih tekmah pri petih točkah, Italijani imajo na računu eno.

Na drugi tekmi v Tampereju so Norvežani s 5:3 premagali Avstrijce. Ti so povedli v 7. minuti, le pol minute pozneje pa je Mats Rosseli Olsen ob igralcu manj izenačil. V začetku druge tretjine so Vikingi povedli, Lukas Haudom je izenačil, Martin Roymark pa poskrbel, da so Norvežani na drugi odmor odšli s tesnim vodstvom. Rosseli Olsen je v zadnji tretjini zvišal vodstvo na +2, v 57. minuti so se Avstrijci približali na zgolj zadetek in izenačenje lovili brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Martin Ronnild je plošček pospravil v prazen gol in postavil končnih 5:3.