Finci odpravili ZDA, branilci naslova pa Slovake

Četrti dan svetovnega prvenstva v hokeju so branilci naslova Kanadčani upravičili vlogo favoritov in za tretjo zaporedno zmago s 5:1 premagali Slovake. Na drugi popoldanski tekmi so Latvijci s 3:2 premagali Norveško in vknjižili prvo zmago. Tudi gostitelji Finci so prišli do tretje zmage, s 4:1 so odpravili ZDA, Nemci pa so s 3:2 strli odpor Francozov.

Kanadčani so po zmagah nad Nemci in Italijani premagali tudi Slovake. Reprezentanci sta na prvi odmor odšli izenačeni (1:1), v drugi tretjini pa je Pierre-Luc Dubois z dvema zadetkoma Kanado odpeljal na 3:1. V začetku zadnjega dela so ušli na +3, končnih 5:1 za branilce naslova pa je postavil Morgan Geeekie.

Bolj tesno je bilo na drugem popoldanskem obračunu, na katerem so Latvijci prišli do prve zmage na prvenstvu. Norvežane so strli s 3:2. Potem ko je bilo po koncu uvodnega dela 1:1, so hokejisti z Baltika v drugi tretjini povedli s 3:1, vikingom je v zadnji tretjini uspelo znižati in izenačenje so lovili brez vratarja, a se jim načrt ni izšel. Ostalo je pri minimalni latvijski zmagi.

Mikko Lehtonen in Mikael Granlund sta se podpisala pod zadetka za 1:0 in 4:0. Foto: Guliverimage

Finci zanesljivo odpravili Američane

Gostitelji Finci so po zmagah nad Norveško in Latvijo premagali tudi Američane. Severnjaki so korak k novemu kompletu točk naredili v drugi tretjini, ko so trikrat zatresli mrežo ZDA in povedli s 4:0. Ko je že kazalo, da bo vratar Jussi Olkinuora še na drugi tekmi na tem prvenstvu zaustavil vse strele, so Američani minuto in pol pred iztekom rednega dela dosegli častni zadetek in postavili 4:1.

Na drugem dvoboju je bilo vroče vse do zadnjih sekund. Nemci so v prvi tretjini dvakrat povedli (1:0, 2:1), a so Francozi obakrat našli odgovor in izenačili. Drugače pa je bilo po tretjem nemškem vodstvu, pod katerega se je v 46. minuti podpisal Leo Pfoederl. Galski petelini so lovili še tretje izenačenje, a brez uspeha, Nemci so vknjižili drugo zmago (3:2).

Svetovno prvenstvo v hokeju, 4. dan Skupina A:

Ponedeljek, 16. maj

Slovaška : Kanada 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)



Francija : Nemčija 2:3 (1:2 1:0, 0:1) Lestvica:

1. Kanada 3 tekme - 9 točk (razlika v golih 16:5)

2. Švica 2 - 6 (11:2)

3. Nemčija 3 - 6 (8:8)

4. Danska 2 - 3 (9:7)

5. Francija 3 - 3 (6:8)

6. Slovaška 3 - 3 (6:9)

7. Italija 2 - 0 (3:11)

8. Kazahstan 2 - 0 (2:11) Skupina B:

Ponedeljek, 16. maj

Latvija : Norveška 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)



Finska : ZDA 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) Lestvica:

1. Finska 3 tekme - 9 točk (11:2)

2. Švedska 2 - 6 (8:4)

3. ZDA 3 - 5 (8:7)

4. Češka 2 - 3 (8:6)

5. Latvija 3 - 3 (5:8)

6. Norveška 2 - 2 (6:11)

7. Avstrija 2 - 1 (3:6)

98 Velika Britanija 2 - 1 (4:9)



