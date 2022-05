Finska bo zaprosila za članstvo v Natu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finska se je odločila zaprositi za članstvo v zvezi Nato, je danes sporočil finski predsednik Sauli Niinistö. Na skupni novinarski konferenci s premierko Sanno Marin sta odločitev označila za "zgodovinski dan" in začetek nove dobe. Odločitev mora potrditi še parlament, ki naj bi o tem odločal v ponedeljek.

Predsednik Niinistö in premierka Marin sta članstvo države v Natu podprla že v četrtek, danes pa sta objavila uradno odločitev, da bo Finska zaprosila za sprejem v Severnoatlantsko zavezništvo.

"Danes sta se predsednik republike in vladni odbor za zunanjo politiko skupaj dogovorila, da bo Finska po posvetovanju s parlamentom zaprosila za članstvo v Natu. To je zgodovinski dan. Odpira se nova doba," sta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala predsednik in premierka.

Rusija bo članstvo obravnavala kot grožnjo

Finska se, podobno kot sosednja Švedska, za odpoved nevtralni drži in vstop v Nato odloča v luči ruske invazije na Ukrajino. Moskva se je odzvala z besedami, da bo finsko članstvo vsekakor obravnavala kot grožnjo.

Finska, ki šteje 5,5 milijona prebivalcev, ima z Rusijo 1.300 kilometrov dolgo mejo, njeno politično in javno mnenje pa se je dramatično spremenilo v prid članstva, potem ko je Rusija 24. februarja pričela z invazijo na Ukrajino.