Sta Švedska in Finska tik pred pridružitvijo Natu?

Ministri bodo svoje sploh prvo neformalno zasedanje začeli drevi z delovno večerjo, na kateri se jima bosta pridružila tudi finski zunanji minister Pekka Haavisto in švedska zunanja ministrica Ann Linde.

Pričakovati je, da bodo ministri razpravljali tudi o članstvu Švedske in Finske v zvezi Nato. Ravno v teh dneh namreč v teh dveh državah poteka dokončno odločanje glede članstva, k čemur jih je spodbudila ruska agresija na Ukrajino.

Predsednik Švedske in finska premierka članstvo že podprla

Finska premierka in predsednik sta članstvo države v Natu že podprla, dokončna odločitev vladnega odbora pa naj bi bila sprejeta v nedeljo. Do takrat naj bi svoje mnenje podali tudi na Švedskem vladajoči socialdemokrati. Parlamenta obeh držav pa naj bi potem odločitev potrjevala v ponedeljek.

O sami ruski invaziji na Ukrajino in njenih posledicah bodo sicer zunanji ministri zavezništva razpravljali v nedeljo. Govorili bodo o nadaljnji podpori Ukrajini in tudi prihodnjih odnosih z Rusijo.

Razprava bo po napovedih slovenskega zunanjega ministrstva namenjena tudi pripravam na junijski vrh Nata v Madridu ter novemu strateškemu konceptu zavezništva.

Zasedanje, na katerem ne bodo sprejemali sklepov, bo gostila nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, vodil pa ga bo namestnik generalnega sekretarja Nata Mircea Geoana. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je namreč zbolel za covid-19.

Stoltenberg že v četrtek pozdravil odločitev finskih voditeljev o podpori članstvu Nata

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je v četrtek pozdravil podporo finskih voditeljev pridružitvi Finske vojaškemu zavezništvu in dejal, da bi morebitni postopek vstopa v Nato potekal "gladko in hitro".

"To je suverena odločitev Finske, ki jo Nato v celoti spoštuje. Če bi se Finska odločila za prošnjo, bi jo v Natu toplo sprejeli," je dejal in poudaril, da gre pri tem izključno za odločitev Finske in ne za to, da bi Nato izkoristil razmere.

"Strinjam se s predsednikom države in predsednico vlade, da bi članstvo okrepilo varnost Nata in Finske. Finsko članstvo bi pokazalo, da so vrata Nata odprta in da Finska sama odloča o svoji prihodnosti," je še dodal.