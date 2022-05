Usoda Ukrajine in Evrope se bo tri dni krojila v Nemčiji #vŽivo

V skupni izjavi so članice G7 v nedeljo tudi napovedale nadaljnjo podporo Ukrajini in obsodile dejanja Rusije. "Ogorčeni smo nad številčno izgubo človeških življenj, napadom na človekove pravice in uničenje, ki ga za seboj puščajo ruska dejanja v Ukrajini," so zapisale države G7.

06.06 Zunanji ministri G7 v Nemčiji predvsem o Ukrajini

Države G7 so se sicer že v nedeljo dogovorile za nove ukrepe na področju energetike, ki velja za glavni vir financiranja vojne v Ukrajini. Zavezale so se, da bodo omejile uvoz ruske nafte oz. ga prepovedale, a se pri tem zaradi nasprotovanja Madžarske in nekaj drugih držav zdaj zatika na ravni EU, medtem ko so ZDA prepoved uvoza uvedle že pred časom.

Predsedovanje skupini je letos v rokah Nemčije, ki tako v teh dneh gosti vrsto ministrskih srečanj G7, vrhunec pa bo vrh G7 konec junija na Bavarskem. Skupino sicer poleg Nemčije sestavljajo še Francija, Italija, Velika Britanija, ZDA, Kanada in Japonska, EU pa ima status opazovalke.

Srečanja v Wangelsu se bosta poleg tega udeležila še zunanja ministra Ukrajine in Moldavije, Dmitro Kuleba in Nicu Popescu.

V soboto se bo nato srečanje G7 prelilo v neformalne pogovore zunanjih ministrov zveze Nato v Berlinu, na katerih bo prav tako v središču pozornosti Ukrajina.

Po navedbah nemškega zunanjega ministrstva se bodo sicer pogovori v Wangelsu vrteli tudi okrog vloge Kitajske in razmer v indijsko-pacifiški regiji, situacije v Afganistanu, Afriki in na Bližnjem vzhodu, skupnega boja proti podnebnim spremembam in pandemije covida-19.