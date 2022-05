Danes poslastica v skupini B, Čehi proti Švedom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tretji dan svetovnega hokejskega prvenstva elitne divizije na Finskem prinaša večeno poslastico v skupini B, v kateri se bosta pomerili reprezentanci Češke in Švedske. Že dopoldne bodo branilci naslova Kanadčani v Helsinkih obračunali z Italijani, za prvo zmago na turnirju pa se bosta udarili Norveška in Velika Britanija.

Popoldanska tekma v skupini A bo obračun Francije in Kazahstana, reprezentanc, ki prav tako še nimata zmage, zvečer pa bo v Tampereju derbi vodilnih, Danske in Švice. Danci so se v soboto z 9:1 znesli nad Kazahstanom, medtem ko je bila Švica s 5:2 boljša od Italije.

V Helsinkih težko delo spet čaka Avstrijce. Ti so se v soboto dobro upirali favoriziranim Švedom in izgubili z 1:3, danes popoldne pa se bodo pomerili z Američani, ki so v petek s 4:1 premagali Latvijo.

Predtekmovanje bo trajalo do 24. maja, zadnjeuvrščeni reprezentanci skupinskega dela bosta izpadli v nižji rang tekmovanja, divizijo I, skupino A, prve štiri izbrane vrste vsake skupine pa bodo napredovale v četrtfinale. Zmagovalec prvenstva bo znan 29. maja.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 3. dan Skupina A:

11.20 Italija - Kanada

15.20 Francija - Kazahstan

19.20 Danska - Švica Lestvica:

1. Danska 1 tekma - 3 točke (razlika v golih 9:1)

2. Švica 1 - 3 (5:2)

3. Kanada 1 - 3 (5:3)

4. Nemčija 2 - 3 (5:6)

5. Slovaška 2 - 3 (5:4)

6. Francija 1 - 0 (2:4)

7. Italija 1 - 0 (2:5)

8. Kazahstan 1 - 0 (1:9) Skupina B:

11.20 Norveška - Velika Britanija

15.20 Avstrija - ZDA

19.20 Češka - Švedska Lestvica:

1. Finska 2 - 6 (7:1)

2. Češka 1 - 3 (5:1)

3. ZDA 1 - 3 (4:1)

4. Švedska 1 - 3 (3:1)

5. Avstrija 1 - 0 (1:3)

6. Velika Britanija 1 - 0 (1:5)

7. Norveška 1 - 0 (0:5)

8. Latvija 2 - 0 (2:6)

