"Pred sezono nisem razmišljal o čem podobnem, zdaj pa je iz tega nastala res nora zgodba. Občutki so tudi temu primerni in še preveč sveži, da bi lahko govoril o svoji prihodnosti. Najprej potrebujem počitek, treba je ohladiti glavo in v miru dobro premisliti, kako naprej. Še ena takšna sezona, da bi preostale stvari, ki sem se jim obvezal, zaradi mojega profesionalizma trpele, ne bo mogoča," Mitja Robar po uspešnem svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda, na katerem se je kot kapetan vrnil v reprezentanco in z njo izpolnil imperativ – vrnitev v elito –, še ni imel odgovora na to, ali bo vztrajal s profesionalnim igranjem hokeja in še naprej nosil reprezentančni dres.

Za Mitjo Robarjem so nepričakovani hokejski meseci. Predsedniški funkciji pri HDK Maribor in agentskemu delu je po dobrih dveh letih znova dodal igralski profesionalizem. Po februarju 2019 in klavrnem slovesu z Medveščakom od lige EBEL je sicer še oblekel tekmovalni dres, a nikoli več na višji ravni, kar se je spremenilo konec novembra, ko se je pridružil HK SŽ Olimpija in znova zaigral v tekmovanju, v katerem je zadnjič drsal kot profesionalec. Zgodba se tu ni končala. Prejel je klic selektorja Matjaža Kopitarja, sprejel še izziv reprezentančne vrnitve, po petih letih spet zaigral na svetovnem prvenstvu, že svojem 13., in kot kapetan ekipo vodil do zmage in elite.

"Nastala je nora zgodba" "Če pogledamo teh 240 minut, lahko rečemo, da smo povsem prevladali, nadzorovali potek tekem. Tudi derbi z Madžari smo zasluženo osvojili." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pred sezono nisem razmišljal o čem podobnem, zdaj pa je iz tega nastala res nora zgodba. Občutki so tudi temu primerni. Čeprav smo vedeli, da smo boljši od tekmecev, smo to morali dokazati na ledu, na vsaki tekmi. Nismo si želeli dovoliti, da bi izgubili tekmo. Skozi turnir smo dokazovali svojo kakovost, da smo kakovostnejši od tekmecev. Če pogledamo teh 240 minut, lahko rečemo, da smo povsem prevladali, nadzorovali potek tekem. Tudi derbi z Madžari smo zasluženo osvojili. Zelo sem zadovoljen, še posebej, da nam je to uspelo pred domačimi gledalci. Na zadnjih dveh tekmah je bilo vzdušje fenomenalno. Na prvih dveh so gledalci verjetno mislili, da so nasprotniki preslabi, morda na papirju niso bili tako zanimivi, a so se Litovci izkazali za konkurenčne," je 39-letnik povzel uspešno prvenstvo.

Slovenska in madžarska hokejska zveza si prizadevata, da bi elitna divizija prihodnje leto potekala v Ljubljani in Budimpešti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ni boljšega za promocijo hokeja

Slovenci so si elito priborili skupaj s sosedi Madžari, s katerimi tudi kandidirajo za gostiteljstvo svetovnega prvenstva elitne divizije prihodnje leto. "Mislim, da za samo promocijo hokeja ni boljšega načina, kot da tako kakovostno prvenstvo, z najboljšimi ekipami poteka v Sloveniji, da navijači na domačih tleh gledajo najboljše hokejiste na svetu. Res si želim, da ta ideja uspe," kandidaturo pozdravlja Štajerec, ki odločitve o tem, ali je bil nedeljski obračun zadnji reprezentančni v njegovi karieri, še ni sprejel.

"Vse skupaj je še preveč sveže. O tem, kaj bo prinesla prihodnost, bom razmišljal v prihodnjih tednih, ker v tem času preprosto ni bilo možnosti za razmišljanje o tem. Če bi že zdaj razmišljal o tem, bi bilo preveč čustev, ki bi mi onemogočale maksimalno pripravo in osredotočenost na tekme. Zdaj najprej potrebujem počitek, treba je ohladiti glavo in v miru dobro premisliti, kako naprej," pravi Robar.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Predstavlja si, a ...

Na vprašanje, ali si kljub svežim občutkom in dejstvu, da časa za razmislek še ni bilo, lahko v mislih predstavlja Mitjo med elito, ki prinaša okoli sedem tekem v desetih dneh proti drugačnim tekmecem, kot smo jih spremljali v Tivoliju, pa po krajšem premoru odgovarja: "Vem, kako je bilo pred leti v eliti, tako da če stvari malo povežem, si to sliko lahko predstavljam, a če se bo to res zgodilo, pa še ne vem. Gre tudi za to, da imam nekatere obveznosti, ki so v tem času nekoliko trpele, zato moram res dobro premisliti, kako naprej. Še ena takšna sezona, da bi preostale stvari, ki sem se jim obvezal, zaradi mojega profesionalizma trpele, ne bo mogoča. Pri tem, ali bi te obveznosti za kakšno sezono lahko dal na stran, je veliko čejev, saj ni vse odvisno le od mene. Ne mudi se mi, imam čas za premislek."

Slovenci so med elito zadnjič igrali leta 2017 v Parizu, ko je bil zraven tudi Robar. Jo bo znova igral šest let pozneje in to doma? Foto: Sportida

Elita mora biti še dodaten motiv za dokazovanje

Domače svetovno prvenstvo bi bilo za vsakogar svojevrsten draž, predvsem pa mora biti že elita sama velik vzvod za dokazovanje predvsem mladim, poudarja Robar: "Elita je nekaj povsem drugega, za mlade mora biti še dodaten motiv, da dokažejo, da si zaslužijo vpoklic v reprezentanco, s tem se tudi nekako ustvarja notranji pritisk, dodatna motivacija za dokazovanje. Pomembno bo, da bodo priprave dobre, da bodo v teh tudi kakovostni pripravljalni tekmeci, da se s tem pripravljamo na višjo raven. Letošnji pripravljalni tekmi z Italijo in Francijo sta bili za nas zelo pomembni."

Odločitev o tem, ali bosta sosedi družno gostili hokejsko smetano, bo znana zadnji teden maja, v času svetovnega prvenstva elite na Finskem.