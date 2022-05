"Prvenstvo elite doma? To bi bilo super! Fenomenalno za naš hokej in za hokej v regiji."

Litovci so jih nekoliko presenetili s čvrsto obrambo, nekaj nervoze je bilo v prvi tretjini proti Romunom, sicer pa so risi domače svetovno prvenstvo divizije I oddelali brez napak, meni najkoristnejši igralec turnirja v Ljubljani Žiga Jeglič. Naslednje leto bodo on in Slovenci spet zaigrali med elito, to pa bo povsem druga pesem, a povsem mogoče je, da bodo spet igrali doma.

Za slovensko hokejsko reprezentanco je še eno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, tega pa so odigrali brez napake. S štirimi zanesljivimi zmagami in dvanajstimi osvojenimi točkami so si risi spet priborili mesto v elitnem razredu, že desetič v zgodovini.

Litovci presenetili, bilo je nekaj nervoze, sicer pa prvenstvo brez napake

"Mogoče so nas malo presenetili Litovci, nismo pričakovali takšnega odpora, ampak so se izkazali za dobro obrambno ekipo, tudi celo prvenstvo so odigrali super. Mi niti nismo slabo igrali na tisti tekmi, vodili smo od začetka do konca, imeli smo zagotovo slabih zadnjih pet minut, pričakovali smo višji izid, ampak vse drugo je bilo nekako brez napak. Malce nervoze je bilo proti Romunom v prvi tretjini, drugače pa smo kontrolirali celo prvenstvo," je dogajanje minulega tedna v Hali Tivoli povzel Žiga Jeglič, ki je prvenstvo končal s sedmimi točkami (trije goli in štiri asistence) ter bil najboljši strelec turnirja.

Izbran je bil tudi za najkoristnejšega igralca turnirja, a ob tem poudaril: "Za to se moram najprej zahvaliti celi ekipi, nato pa soigralcema v napadu, Janu (Urbasu) in Mihi (Verliču). Brez njih mi to zagotovo ne bi uspelo."

Končni vrstni red je povsem realen, še pravi odlični slovenski reprezentant, najmočnejši tekmec risov je bila Madžarska, ki je osvojila drugo mesto, navdušila je Litva, ki je osvojila bronasto odličje. "Ja, mislim da so bili Madžari najnevarnejši. Proti njim smo se tudi najbolje pripravili, v tekmo vložili največ energije in fokusa. Mislim, da so zasluženo drugi. Mislim da so bili splošno gledano druga najboljša ekipa na tem prvenstvu. Litovci najboljša obrambna, oni pa druga najboljša na splošno."

Litovci so Slovence presenetili z borbenostjo, Madžari pa so bili druga najboljša ekipa prvenstva, pravi Jeglič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prihodnje leto bo druga pesem

Če so risi pometli s tekmeci v diviziji I, pa jih naslednje leto čaka veliko večji izziv. Spet se bodo merili s hokejskimi velesilami, in to je povsem druga pesem, pravi Jeglič. "Razkorak je velik, nedvomno. Raven hokeja je veliko višja, predvsem pa je veliko takšnih tekem. Moramo se zelo dobro pripraviti, tudi taktično tam odigrati tako, da se ne bomo izpraznili na prvih štirih tekmah, pa potem trpeli. Odvisno seveda, koliko bo ekip, ampak imamo celo leto časa, da se pripravimo na te izzive in gremo odigrati, kot se spodobi."

Je priprava na najvišji razred celoletni projekt? Se bo sam že začetka nove sezone zato lotil drugače? "Mogoče niti ne," pravi 34-letni Gorenjec, ki je zaigral že na štirih prvenstvih elite in na dveh olimpijskih igrah. "Najprej se je treba poleti pripraviti na sezono, sanirati poškodbe in biti nared za delo v klubu, vmes bo še kakšen reprezentančni zbor, na katerem se postavijo določene smernice, pa potem odhod na prvenstvo. Pa saj se že tako dobro poznamo, da se lahko začnemo šele takrat zares osredotočati na prvenstvo."

Risi se bodo naslednje leto borili v elitnem razredu svetovnega hokeja, morda celo doma. Foto: Grega Valančič/Sportida

S klubom ostati čim dlje v pogonu in ohranjati tekmovalni ritem

S prvenstvom, do katerega je še leto dni, se nima smisla obremenjevati že zdaj, najprej so na vrsti priprave na novo sezono, avgusta se začnejo priprave v klubih, septembra se začne tekmovanje. "Nato smo v klubih vse do izpada. Če je to konec marca, imaš lahko dolge priprave z reprezentanco, če pa je kasneje, se tudi izbrani vrsti pridružiš kasneje. Zagotovo pa bomo našli način, da se čim bolje pripravimo," še pravi član nemškega prvoligaša Fischtown Penguins, ki upa, da bo klubska sezona zanj karseda dolga: "Meni zagotovo bolj ustreza ostati v tekmovalnem pogonu čim dlje, vseeno imaš tako res dobre tekme, ves čas si v tem tekmovalnem ritmu, v reprezentanci pa se samo pripravljaš na nekaj. Saj imaš tudi v tem primeru tekme, ampak tiste prave 'play-off' tekme so vseeno nekaj drugega, so na res visoki ravni, res štejejo in so veliko boljši približek temu, kar te nato čaka na prvenstvu. Jaz sem bil vedno boljši, če sem v reprezentanco prišel neposredno iz tekmovalnega pogona."

"To bi bilo super! Fenomenalno za naš hokej in za hokej v regiji."

Hokejski zvezdi Slovenije in Madžarske želita izkoristiti izjemno priložnost, ko sta si obe reprezentanci priborili mesto med elito, za nameček pa je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) zaradi vojaškega napada na Ukrajino Rusiji odvzela gostiteljstvo svetovnega prvenstva leta 2023, ter se potegovati za organizacijo veličastnega turnirja. Tudi Jeglič ob tem ne skriva navdušenja: "To bi bilo super! To bi bilo fenomenalno za naš hokej in za hokej v regiji. Če bo logistično vse v redu, če bo vse na svojem mestu, res ne vidim razloga, da ne bi dobili organizacije. Ne vem, zakaj bi bilo prvenstvo spet na Finskem, kaj bi s tem dosegli. Mislim, da bi se tu in na Madžarskem zbralo več navijačev, uživali bi v tem, pa tudi za nas bi bil seveda velikanski užitek igrati doma, pred domačimi navijači."

